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Quem pretende disputar uma das vagas temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) precisa ficar atento ao prazo: as inscrições para a seleção de recenseadores terminam nesta quarta-feira, 25, às 23h59.

O processo seletivo oferece 27.279 oportunidades em todo o país para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.

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Os interessados devem realizar o cadastro no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso. A taxa de participação custa R$ 70, e o pagamento poderá ser feito até 27 de novembro.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação.

Quanto ganha um recenseador do IBGE?

A remuneração fixa mensal prevista no edital é de R$ 1.741. No entanto, os ganhos podem aumentar de acordo com a quantidade de trabalho realizado, já que o contrato também prevê pagamento por produtividade.

Com esse adicional, os rendimentos podem chegar a R$ 4.370 mensais. A estimativa apresentada pelo IBGE, porém, é que a maior parte dos contratados alcance remuneração de até R$ 2.629 por mês.

Além dos valores recebidos pelo trabalho, os profissionais terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-deslocamento e auxílio pré-escolar, quando aplicável. Também estão previstos férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.

O que faz um recenseador do Censo Agropecuário?

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos rurais, entrevistar produtores e registrar informações sobre as atividades desenvolvidas no campo. O trabalho será realizado com o auxílio de dispositivos eletrônicos de coleta.

Entre os dados que deverão ser levantados estão informações sobre produção agrícola e pecuária, aquicultura, utilização da terra, mão de obra e características dos estabelecimentos agropecuários.

Esses levantamentos vão compor a base de informações do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. Os dados são utilizados pelo poder público para elaborar estatísticas, orientar políticas públicas e planejar ações voltadas ao desenvolvimento do setor rural brasileiro.

Como será a prova do processo seletivo do IBGE?

A seleção terá uma prova objetiva marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. O exame contará com 60 questões, divididas em três áreas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina.

Os convocados também precisarão participar de um treinamento obrigatório. Para obter aprovação nessa etapa, será necessário alcançar aproveitamento mínimo de 60%.

Quanto tempo dura o contrato?

Os contratos terão duração inicial estimada de seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade do IBGE. A extensão deverá respeitar o limite legal de quatro anos.

A contratação é temporária e está vinculada às atividades de preparação e execução do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.

Confira o cronograma da seleção do IBGE