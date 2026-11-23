SERVIÇO PÚBLICO
Inscrições para concurso na Bahia terminam nesta segunda-feira
Oportunidades são nas áreas de saúde e educação, com remunerações que chegam a R$ 3,2 mil
Quem pretende disputar uma das vagas do concurso público da Prefeitura de Mairi, no norte da Bahia, tem até esta segunda-feira, 23, para se inscrever. A seleção oferece oportunidades para profissionais com formação de níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 3,2 mil.
Ao todo, são 20 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam as áreas de saúde e educação, com postos para agente comunitário de saúde, professor e técnico de informática.
Seleção contempla níveis médio e superior
O concurso reúne funções com diferentes exigências de escolaridade. Entre os cargos disponíveis estão agente comunitário de saúde, técnico de informática e professor.
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Os aprovados poderão ser convocados para preenchimento das vagas imediatas, conforme as regras estabelecidas no edital. A seleção também prevê cadastro de reserva.
Como participar do concurso
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da empresa responsável pela organização do concurso. O prazo termina nesta segunda-feira, 23.