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Candidato inscrito em um concurso público para a rede estadual de ensino do Ceará, o professor de química Richard Sintra, de 51 anos, foi barrado da prova por não conseguir tirar a aliança de casamento do dedo. O caso ocorreu neste domingo, 22, em Juazeiro do Norte.

Casado há 28 anos, esta seria a primeira vez que o professor tentava tirar o anel do dedo. Segundo Sintra, ele já realizou outros concursos públicos, que não solicitaram que o objeto fosse retirado, mas neste edital consta a proibição do item.

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O texto destaca que não é permitido aos candidatos, durante a realização das provas, seja na sala, nos corredores ou nos banheiros, portar "objetos metálicos ou não, como pulseiras, cordões, anéis, brincos, piercings fabricados em qualquer material, chaveiros, chaves eletrônicas, entre outros".

Ao ser avisado verbalmente sobre a condição, ele e a equipe do concurso tentaram retirar o objeto com o auxílio de substâncias escorregadias como margarina e detergente, mas não obtiveram êxito.

"Tentei inicialmente passando saliva, não funcionou. Um rapaz da equipe de organização me levou até a copa da escola, onde usei margarina para tentar retirar a aliança. Sem sucesso. Outra funcionária conseguiu detergente. Coloquei, mas o dedo já estava inchado, e a aliança não saiu", contou em entrevista ao G1.

Ao entender que não conseguiria remover o anel, Richard procurou a coordenação do concurso na escola, que enfatizou que não seria possível que ele realizasse a prova. Apesar do ocorrido, o candidato não pensa em recorrer.

"Acabei me retirando da escola e perdi o concurso simplesmente porque minha aliança não saiu do dedo", lamentou.

Concurso público no Ceará

Com prova objetiva realizada neste domingo, 22, o concurso público para professor estadual do Ceará tem 2 mil vagas imediatas e 1 mil de cadastro reserva.

O salário inicial é de R$ 7.181,41. O certame foi organizado pela Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e tem três etapas, sendo esta primeira a de provas objetivas.