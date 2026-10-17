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OPORTUNIDADES

Salários de até R$ 8,3 mil! Veja concursos abertos na Bahia em outubro

São oportunidades para diversos níveis de escolaridade; confira os detalhes

Carla Melo
Por
As oportunidades de concurso são para diversas áreas
As oportunidades de concurso são para diversas áreas - Foto: Reprodução | Freepik

A Bahia está com inscrições abertas no mês de outubro para diversos concursos públicos que oferecem oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As oportunidades chegam a ter ganhos de até R$ 8,3 mil.

Entre as instituições que oferecem estabilidade, além de altos salários estão a Prefeitura de Firmino Alves, com salários de R$ 8 mil, Indústrias Nucleares do Brasil (INB) com ganhos de R$ 8,3 mil.

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Além disso, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Governo da Bahia, com salários que chegam acima de R$ 10 mil, também estão com inscrições abertas para diversas áreas.

Confira as oportunidades

Senar AR/BA

  • Vagas: vaga imediata para Técnico em Química e formação de cadastro reserva para nível superior, nos cargos de Analista de RH e Pedagogo
  • Inscrições: até 18 de outubro
  • Salário: entre R$ 3.809 e R$ 6.948
  • Locais de lotação: Feira de Santana, Salvador, Inhambupe e Itamaraju

Guarda Civil Municipal de Salvador

  • Número de vagas: 50
  • Inscrições: até 30 de outubro
  • Salário: R$ 3.546,42

Ufba

  • Número de vagas: 139
  • Inscrições: até 29 de outubro
  • Salário: entre R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39
  • Vagas: Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico de Tecnologia da Informação, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto Urbanista, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médicos em diversas especialidades, Médico Veterinário, Músico, Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.

Prefeitura de Catu

  • Número de vagas: 190 (níveis médio e superior)
  • Inscrições: até 30 de outubro
  • Salário: até R$ 4.690,16

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Indústrias Nucleares do Brasil

  • Número de vagas: não informado
  • Inscrições: até 11 de novembro
  • Salário: entre R$ 3.452,00 e R$ 8.374,00

Prefeitura de Rio Real

  • Número de vagas:105 vagas
  • Inscrições: até 21 de outubro de 2026
  • Salário: Até R$ 3.242,00
  • Cargos: Agente de Saúde e Agente de Endemias

Prefeitura de Firmino Alves

  • Número de vagas:75 vagas
  • Inscrições: até 9 de novembro de 2026,
  • Salário: até R$ 8.000,00

Câmara de Ourolândia

  • Número de vagas: 9 vagas
  • Inscrições: até 30 de outubro de 2026
  • Salário: Entre R$ 1.800,00 a R$ 2.300,00

EPPGG

  • Número de vagas: 50 vagas
  • Inscrições: Até 11 de novembro de 2026,
  • Salário: até R$ 10.860,62
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