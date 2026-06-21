Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Japão goleia Tunísia e encaminha classificação na Copa do Mundo

Seleção japonesa vence por 4 a 0 e chega a 4 pontos no grupo F

Gustavo Nascimento
Por
Ueda, Ito e Kamada (atrás das mãos) marcaram os gols do Japão na goleada por 4 a 0 contra a Tunísia
Ueda, Ito e Kamada (atrás das mãos) marcaram os gols do Japão na goleada por 4 a 0 contra a Tunísia - Foto: Julio Cesar AGUILAR | AFP

Após empatar por 2 a 2 com a Holanda na rodada de estreia da Copa do Mundo, o Japão encarou a Tunísia e aplicou uma goleada por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21. O resultado deixa a seleção japonesa com quatro pontos, empatada com a Holanda, mas na segunda colocação do grupo F por conta do critério de gols marcados.

O jogo foi marcado por um domínio quase que completo do Japão, que cedeu somente duas finalizações à Tunísia, nenhuma delas no gol defendido por Zion Suzuki.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

HISTÓRICO!

Curaçao garante 1º ponto na história após atuação de gala do goleiro
Curaçao garante 1º ponto na história após atuação de gala do goleiro imagem

MIL JOGOS!

Tunísia x Japão será o milésimo jogo da história da Copa do Mundo
Tunísia x Japão será o milésimo jogo da história da Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Clube italiano pode receber milhões da Fifa após lesão grave na Copa
Clube italiano pode receber milhões da Fifa após lesão grave na Copa imagem

O placar foi aberto aos 3 minutos, com gol de Daichi Kamada, após uma bela jogada coletiva do Japão. O segundo saiu aos 31, quando Ayase Ueda recebeu e chutou forte de fora da área para ampliar a vantagem.

Já no segundo tempo, aos 23 minutos, o time voltou a marcar com Junya Ito, que recebeu uma bola cavada de Ueda e tocou rasteiro na saída do goleiro, fazendo o 3 a 0. Quem fechou a goleada foi Ueda, o homem do jogo, que cabeceou bonito aos 38 minutos da segunda etapa, encobrindo o goleiro e os defensores tunisianos.

O resultado poderia ter sido ainda maior, mas o Japão teve um gol anulado no primeiro tempo a partir da tecnologia da linha do gol.

Lance do gol anulado do Japão
Lance do gol anulado do Japão - Foto: Reprodução

Situação no grupo F

Com uma vitória e uma empate para cada, Japão e Holanda ocupam as duas primeiras posições do grupo F, com altas chances de classificação para o mata-mata.

Em seguida, a Suécia aparece com três pontos, conquistados na goleada por 5 a 1 contra a Tunísia, na rodada de estreia. O time foi derrotado neste sábado por 5 a 1 para a Holanda, perdendo todo o saldo construído no primeiro jogo.

A Tunísia, por sua vez, está eliminada da Copa do Mundo após ser goleada nos dois primeiro jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Futebol Japão

Relacionadas

Mais lidas