Japão goleia Tunísia e encaminha classificação na Copa do Mundo

Após empatar por 2 a 2 com a Holanda na rodada de estreia da Copa do Mundo, o Japão encarou a Tunísia e aplicou uma goleada por 4 a 0 na madrugada deste domingo, 21. O resultado deixa a seleção japonesa com quatro pontos, empatada com a Holanda, mas na segunda colocação do grupo F por conta do critério de gols marcados.

O jogo foi marcado por um domínio quase que completo do Japão, que cedeu somente duas finalizações à Tunísia, nenhuma delas no gol defendido por Zion Suzuki.

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O placar foi aberto aos 3 minutos, com gol de Daichi Kamada, após uma bela jogada coletiva do Japão. O segundo saiu aos 31, quando Ayase Ueda recebeu e chutou forte de fora da área para ampliar a vantagem.

Já no segundo tempo, aos 23 minutos, o time voltou a marcar com Junya Ito, que recebeu uma bola cavada de Ueda e tocou rasteiro na saída do goleiro, fazendo o 3 a 0. Quem fechou a goleada foi Ueda, o homem do jogo, que cabeceou bonito aos 38 minutos da segunda etapa, encobrindo o goleiro e os defensores tunisianos.

O resultado poderia ter sido ainda maior, mas o Japão teve um gol anulado no primeiro tempo a partir da tecnologia da linha do gol.

Lance do gol anulado do Japão - Foto: Reprodução

Situação no grupo F

Com uma vitória e uma empate para cada, Japão e Holanda ocupam as duas primeiras posições do grupo F, com altas chances de classificação para o mata-mata.

Em seguida, a Suécia aparece com três pontos, conquistados na goleada por 5 a 1 contra a Tunísia, na rodada de estreia. O time foi derrotado neste sábado por 5 a 1 para a Holanda, perdendo todo o saldo construído no primeiro jogo.

A Tunísia, por sua vez, está eliminada da Copa do Mundo após ser goleada nos dois primeiro jogos.