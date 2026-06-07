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Wesley desabafa após ser cortado da Copa do Mundo por lesão; confira

Jogador se machucou no primeiro tempo do amistoso contra o Egito

Gustavo Nascimento
Por
Wesley chora ao se machucar no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito
Wesley chora ao se machucar no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito - Foto: Reprodução | Redes sociais

O lateral-direito Wesley se manifestou na tarde deste domingo, 7, após ser cortado da Seleção Brasileira por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no amistoso contra o Egito no sábado. Por meio das redes sociais, o jogador de 22 anos falou sobre ter o sonho de disputar a Copa do Mundo interrompido.

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Ele também relembrou sua trajetória até então e garantiu que vai voltar “ainda mais forte”:

“Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte”.

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Mudança

O corte de Wesley foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã deste domingo.

Para o lugar do lateral, Carlo Ancelotti optou pela convocação do volante Éderson, da Atalanta.

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Tags

copa do mundo seleção brasileira Wesley

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