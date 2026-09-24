Academia de Letras da Bahia recebe biblioterapia gratuita

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Leitores poderão participar de uma vivência gratuita de biblioterapia em Salvador, no dia 24 de setembro, às 16 horas. O evento celebra o primeiro ano de existência da Associação Brasileira de Biblioterapia (ABB), que contará com uma programação comemorativa.

Chamada “Maré de Dentro: Quando a literatura nos convida a transbordar”, a celebração será conduzida pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho, na Academia de Letras da Bahia (ALB), instituição centenária dedicada à literatura, localizada na Av. Joana Angélica.

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“Celebrar um ano da ABB na Academia de Letras da Bahia (ALB) é muito especial porque une a força da tradição literária à potência contemporânea da literatura como instrumento de cuidado, encontro e transformação”, afirmou Fernanda.

A vivência pretende fazer os participantes experimentarem a leitura de maneira sensível e participativa, explorando temas relacionados à expressão emocional, ao acolhimento e às diferentes “marés” que atravessam a vida. As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita e antecipada, através do link.

Além de Salvador, outras cidades brasileiras também contarão com eventos de celebração do primeiro aniversário da entidade. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre a biblioterapia e fortalecer o reconhecimento da literatura como possibilidade de acolhimento, reflexão, desenvolvimento humano e cuidado emocional.