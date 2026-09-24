DE GRAÇA
Academia de Letras da Bahia recebe biblioterapia gratuita
Ação integra programação nacional de um ano da Associação Brasileira de Biblioterapia (ABB)
Leitores poderão participar de uma vivência gratuita de biblioterapia em Salvador, no dia 24 de setembro, às 16 horas. O evento celebra o primeiro ano de existência da Associação Brasileira de Biblioterapia (ABB), que contará com uma programação comemorativa.
Chamada “Maré de Dentro: Quando a literatura nos convida a transbordar”, a celebração será conduzida pela escritora e jornalista Fernanda Carvalho, na Academia de Letras da Bahia (ALB), instituição centenária dedicada à literatura, localizada na Av. Joana Angélica.
“Celebrar um ano da ABB na Academia de Letras da Bahia (ALB) é muito especial porque une a força da tradição literária à potência contemporânea da literatura como instrumento de cuidado, encontro e transformação”, afirmou Fernanda.
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A vivência pretende fazer os participantes experimentarem a leitura de maneira sensível e participativa, explorando temas relacionados à expressão emocional, ao acolhimento e às diferentes “marés” que atravessam a vida. As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita e antecipada, através do link.
Além de Salvador, outras cidades brasileiras também contarão com eventos de celebração do primeiro aniversário da entidade. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre a biblioterapia e fortalecer o reconhecimento da literatura como possibilidade de acolhimento, reflexão, desenvolvimento humano e cuidado emocional.