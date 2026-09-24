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ARTE

Museu em Salvador tem oficinas e palestras com entrada gratuita

Palestras, oficinas, contações de histórias e documentário integram atividades

Beatriz Santos
Por
Museu do Mar Aleixo Belov
Museu do Mar Aleixo Belov - Foto: Divulgação

O Museu do Mar Aleixo Belov participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação gratuita até domingo, 27, em Salvador.

Entre as atividades estão palestras sobre memória e a presença feminina na ciência e na navegação, oficina de conservação de documentos, contações de histórias, caça ao tesouro, oficina de pintura, exibição de documentário e mediações guiadas.

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A programação começou na terça-feira, 22, e segue até o domingo, 27, acompanhando a mobilização nacional promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2026, a iniciativa chega à 20ª edição com o tema “Museus para Todas as Pessoas”.

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Programação aborda memória e ciência

Entre os destaques da agenda está a palestra “Navegando por Novos Horizontes: A Mulher na Ciência, as Relações Internacionais e o Saber da Experiência a bordo do Veleiro Fraternidade”, apresentada por Joana Pitombo nesta quarta-feira, 23, às 14h.

A atividade aborda a presença feminina em áreas historicamente marcadas pela participação masculina e parte da experiência vivida a bordo do veleiro.

Na terça-feira, 22, a programação foi aberta com a palestra “Indumentária e Memória: diversidade e pertencimento nos museus”, ministrada por Josieni Rocha Silva, graduanda em Museologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), técnica em Museologia e formada em Design de Moda.

Oficina ensina conservação de documentos

Na quinta-feira, 24, às 14h, será realizada a Oficina de Conservação de Documentos Pessoais, conduzida pela museóloga e coordenadora cultural da Fundação Aleixo Belov e do Museu do Mar, Vanusa Flor.

A atividade aborda cuidados relacionados à preservação de documentos e registros que fazem parte da memória individual e familiar.

Já na sexta-feira, 25, às 14h, o público poderá participar da contação de história “Oceano Fantástico” e de uma Caça ao Tesouro, conduzidas por Andressa Damasceno dos Santos, graduanda em Oceanografia pela UFBA e integrante do Educativo do Museu.

Fim de semana tem pintura e documentário

No sábado, 26, a programação começa às 11h com a contação de história do livro “Oceano”, paradidático da editora Ciranda Cultural, seguida de uma Oficina de Pintura conduzida pela arte-educadora Tauana Bomfim.

Às 16h, será exibido o documentário “Inspirações que Vêm do Fundo”, do Fundo da Folia, organização que desenvolve ações de limpeza do fundo do mar e educação ambiental em Salvador.

No domingo, 27, último dia da programação, o Museu do Mar promove duas mediações guiadas. A primeira acontece às 11h, com Tauana Bomfim, e a segunda às 15h, com Ana Gabriele Alves.

Primavera dos Museus reúne instituições em todo o país

Promovida pelo Ibram, a 20ª Primavera dos Museus acontece nacionalmente de 21 a 27 de setembro. Neste ano, a mobilização reúne mais de 920 instituições e cerca de 2.700 atividades cadastradas em diferentes regiões brasileiras.

A iniciativa propõe discussões sobre acesso, diversidade, representatividade, memória e pertencimento. No Museu do Mar Aleixo Belov, a programação também aborda patrimônio, ciência, cultura oceânica e educação ambiental.

20ª Primavera dos Museus – Museu do Mar Aleixo Belov

  • Período: 22 a 27 de setembro de 2026
  • Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Largo Santo Antônio Além do Carmo, nº 2, Santo Antônio Além do Carmo – Salvador (BA)
  • Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 17h
  • Entrada: gratuita durante a semana da Primavera dos Museus

Programação completa

22/09 – 14h

  • Palestra “Indumentária e Memória: diversidade e pertencimento nos museus” – Josieni Rocha Silva

23/09 – 14h

  • Palestra “Navegando por Novos Horizontes: A Mulher na Ciência, as Relações Internacionais e o Saber da Experiência a bordo do Veleiro Fraternidade” – Joana Pitombo

24/09 – 14h

  • Oficina de Conservação de Documentos Pessoais – Vanusa Flor

25/09 – 14h

  • Contação de história “Oceano Fantástico” e Caça ao Tesouro – Andressa Damasceno dos Santos

26/09 – 11h

  • Contação de história do livro “Oceano” e Oficina de Pintura – Tauana Bomfim

26/09 – 16h

  • Exibição do documentário “Inspirações que Vêm do Fundo” – Fundo da Folia

27/09 – 11h e 15h

  • Mediações guiadas pelo Museu do Mar Aleixo Belov
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arte Cultura Salvador

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