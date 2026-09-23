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CULTURA

Encontro no Parque estreia em Salvador com programação musical gratuita na orla

Encontro no Parque estreia na cidade em parceria com a Maratona Salvador

Cássio Moreira
Por
Projeto cultural gratuito conecta música, esporte e lazer ao ar livre
Projeto cultural gratuito conecta música, esporte e lazer ao ar livre - Foto: Divulgação

Salvador ganha uma nova opção de lazer e convivência ao ar livre. Nos dias 26 e 27 de setembro, o projeto Encontro no Parque estreia na cidade com uma programação musical gratuita que conecta cultura, esporte e ocupação dos espaços públicos, levando atrações a diferentes regiões da capital baiana.

Com patrocínio da Petroreconcavo e do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda, o evento nasce com a proposta de proporcionar experiências que aproximem as pessoas da música, da natureza e dos espaços de convivência, valorizando o encontro, o bem-estar e as diversas formas de aproveitar Salvador.

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Nesta primeira edição, o Encontro no Parque chega em parceria com a Maratona Salvador, evento que já ocupa lugar de destaque no calendário esportivo da cidade e movimenta a orla soteropolitana, reunindo atletas, moradores e visitantes em torno da prática esportiva e da valorização dos espaços públicos.

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A colaboração amplia a experiência proporcionada pela Maratona, acrescentando música e cultura à programação e criando uma atmosfera ainda mais especial para quem participa ou acompanha o evento. A proposta é transformar diferentes pontos da orla em espaços de encontro, celebração e convivência, conectando o esporte à identidade cultural de Salvador.

A programação começa no sábado (26), às 6h, na Boca do Rio, em frente ao Centro de Convenções, com a apresentação de Nuno Batera.

No domingo, 27, a agenda segue com três atrações: The Harbor Band, às 6h, na Boca do Rio; Grupo Bakoma, às 6h30, no Rio Vermelho, em frente ao Mercado do Rio Vermelho; e Grupo Percussivo, às 7h, na Barra, na rua de acesso ao Farol da Barra.

Com sua estreia, o Encontro no Parque propõe uma nova maneira de vivenciar a cidade, aproximando programação cultural, esporte e lazer e convidando moradores e visitantes a aproveitarem Salvador de forma leve, participativa e conectada à sua identidade.

Encontro no Parque — Programação musical de estreia

26 de setembro (sábado)

  • Nuno Batera, às 6h, na Boca do Rio — em frente ao Centro de Convenções

27 de setembro (domingo)

  • The Harbor Band, às 6h, na Boca do Rio — em frente ao Centro de Convenções
  • Grupo Bakoma, às 6h30, no Rio Vermelho — em frente ao Mercado do Rio Vermelho
  • Grupo Percussivo, às 7h, na Barra — na rua de acesso ao Farol da Barra
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