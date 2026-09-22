TEATRO
Musical sobre Djavan chega a Salvador com trajetória do artista
Espetáculo será apresentado na Concha Acústica do TCA
A trajetória de Djavan chega aos palcos de Salvador com Djavan – O Musical: Vidas pra Contar, que será apresentado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Em turnê pelo Brasil, o espetáculo percorre diferentes momentos da vida pessoal e artística do cantor e compositor alagoano a partir de suas próprias canções.
Com cerca de duas horas de duração, o musical utiliza a obra de Djavan como eixo para conectar episódios de sua trajetória, encontros e escolhas que marcaram sua carreira.
O repertório inclui músicas como Oceano, Um Amor Puro, Meu Bem Querer, Correnteza e Luanda, além de outras composições que atravessam diferentes fases de sua produção.
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A montagem já passou por duas temporadas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, além de integrar uma turnê nacional que percorreu dez cidades: Curitiba, Fortaleza, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Recife, João Pessoa e São Luís.
O espetáculo também chega a Salvador após circular pelo circuito de premiações do teatro brasileiro. A produção conquistou o Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro Musical Brasileiro e recebeu indicações ao Prêmio Destaque Imprensa Digital, ao Prêmio Shell de Teatro e ao Prêmio APTR.
Musical percorre trajetória de Djavan
Idealizado por Gustavo Nunes, Djavan – O Musical: Vidas pra Contar tem direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França. A dramaturgia parte de episódios da vida pessoal e artística do cantor e organiza esses acontecimentos a partir de sua criação musical.
A direção musical é assinada por João Viana, filho de Djavan, em parceria com Fernando Nunes. A trilha passa por diferentes influências presentes na obra do artista, do samba ao jazz, passando pelo pop e pelos ritmos afro-brasileiros.
Raphael Elias interpreta Djavan em diferentes momentos da narrativa. Natural de Divinópolis (MG), o ator foi escolhido entre mais de 250 candidatos para assumir o papel de protagonista.
Ao longo da montagem, outros integrantes do elenco interpretam pessoas que fizeram parte da vida pessoal e artística do cantor.
Marcela Rodrigues vive Dona Virgínia, mãe de Djavan; Mariana Sancar interpreta Djanira, sua irmã; Alexandre Mitre dá vida a Djacir, seu irmão mais velho; Eline Porto interpreta Aparecida, sua primeira esposa e mãe de seus três filhos; e Douglas Netto assume múltiplos papéis.
Millena Mêndonça interpreta Alcione e Lígia Bié vive Gal Costa. Aline Deluna dá vida a Maria Bethânia, enquanto Gab Lara interpreta Chico Buarque e Tom Karabachian, Caetano Veloso. Milton Filho surge como Elegbara, entidade simbólica presente na narrativa.
Equipe reúne teatro, música e dança
A montagem conta ainda com uma equipe responsável por diferentes elementos da encenação. A coreografia e a direção de movimento são de Marcia Rubin, enquanto Daniela Sanchez assina a iluminação e André Cortez, a cenografia.
Os figurinos são de Karen Brusttolin. Já os arranjos e a preparação vocal ficam a cargo de Jules Vandystadt, com design de som de João Paulo Pereira. O visagismo é assinado por Sidnei Oliveira.
A produção é da Turbilhão de Ideias, apresentada pelo Ministério da Cultura e Caixa Vida e Previdência, com apoio da Caixa Seguridade.
Espetáculo acumula indicações e prêmio
O musical conquistou o Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro Musical Brasileiro. A montagem também recebeu indicações ao Prêmio Destaque Imprensa Digital, nas categorias Destaque Direção Musical e Destaque Revelação para Raphael Elias.
Entre as indicações mais recentes estão ainda o Prêmio Shell de Teatro, na categoria Cenografia, e o Prêmio APTR, nas categorias Melhor Produção em Teatro Musical e Melhor Ator Coadjuvante para Milton Filho.
A chegada a Salvador ocorre em 2026, ano em que Djavan celebra 50 anos de carreira.
Djavan – O Musical: Vidas pra Contar
- Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
- Datas: 31 de outubro e 1º de novembro de 2026
- Horário: 18h
- Ingressos: disponíveis para compra online pela Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves.
- Vendas: na plataforma Sympla