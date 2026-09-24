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INCLUSÃO

Exposição gratuita reúne olhares de jovens autistas sobre a Bahia

Mostra reúne fotografias e criações produzidas por jovens e adultos autistas

Beatriz Santos
Por
Exposição reúne olhares de jovens autistas na Bahia
Exposição reúne olhares de jovens autistas na Bahia - Foto: Alexandre - Maragogipinho/Taperoá

O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe, a partir desta quinta-feira, 24, a exposição “A Bahia pelo Olhar do Autismo”, que reúne fotografias e outras produções artísticas realizadas por jovens e adultos autistas.

A abertura acontece às 19h, e a mostra poderá ser visitada gratuitamente de 25 de setembro a 15 de novembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

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Realizada pela Associação Projeto Fantástico Mundo Autista (FAMA), a exposição apresenta registros produzidos durante oficinas de fotografia e outras atividades voltadas à formação artística e profissional.

Os participantes percorreram diferentes espaços e manifestações culturais da Bahia, registrando paisagens, pessoas, religiosidades, gastronomia e modos de vida.

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Fotografias registram diferentes perspectivas sobre a Bahia

O projeto não ficou restrito à produção fotográfica. Durante a experiência, os participantes também tiveram contato com design gráfico, mídias digitais, serigrafia, sublimação, corte e costura e atividades relacionadas a empreendedorismo, marketing digital, educação financeira e economia solidária.

As experiências resultaram em diferentes linguagens e formas de criação, que agora integram a exposição no MAB. Além das fotografias, o público poderá encontrar produtos e outras produções desenvolvidas ao longo do projeto.

A iniciativa envolveu mais de 400 pessoas entre jovens autistas e cuidadoras e alcançou centenas de pessoas em diferentes municípios baianos.

Arte e formação profissional

A exposição também está relacionada à proposta da FAMA de ampliar as possibilidades de inclusão de pessoas autistas no mundo do trabalho. A entidade desenvolve atividades artísticas, culturais, esportivas e formativas voltadas a jovens e adultos autistas.

Com 12 anos de atuação, a Associação Projeto Fantástico Mundo Autista é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão de pessoas autistas. Entre as atividades desenvolvidas estão ações de formação e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades e à participação profissional.

Exposição fica em cartaz até novembro

No MAB, a mostra reúne parte da produção desenvolvida durante o projeto e apresenta registros de diferentes espaços e aspectos da Bahia a partir da perspectiva dos participantes.

A exposição permanece aberta ao público até 15 de novembro, com entrada gratuita.

Exposição A Bahia pelo Olhar do Autismo

  • Realização: Associação Projeto Fantástico Mundo Autista – FAMA
  • Abertura: 24 de setembro de 2026, às 19h
  • Visitação: 25 de setembro a 15 de novembro de 2026
  • Horário: terça-feira a domingo, das 10h às 18h
  • Local: Museu de Arte da Bahia (MAB)
  • Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador (BA)
  • Entrada gratuita
  • Linguagens: fotografia, design gráfico, mídias digitais, serigrafia, sublimação e corte e costura
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Tags

arte Cultura

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