INCLUSÃO
Exposição gratuita reúne olhares de jovens autistas sobre a Bahia
Mostra reúne fotografias e criações produzidas por jovens e adultos autistas
O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe, a partir desta quinta-feira, 24, a exposição “A Bahia pelo Olhar do Autismo”, que reúne fotografias e outras produções artísticas realizadas por jovens e adultos autistas.
A abertura acontece às 19h, e a mostra poderá ser visitada gratuitamente de 25 de setembro a 15 de novembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.
Realizada pela Associação Projeto Fantástico Mundo Autista (FAMA), a exposição apresenta registros produzidos durante oficinas de fotografia e outras atividades voltadas à formação artística e profissional.
Os participantes percorreram diferentes espaços e manifestações culturais da Bahia, registrando paisagens, pessoas, religiosidades, gastronomia e modos de vida.
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Fotografias registram diferentes perspectivas sobre a Bahia
O projeto não ficou restrito à produção fotográfica. Durante a experiência, os participantes também tiveram contato com design gráfico, mídias digitais, serigrafia, sublimação, corte e costura e atividades relacionadas a empreendedorismo, marketing digital, educação financeira e economia solidária.
As experiências resultaram em diferentes linguagens e formas de criação, que agora integram a exposição no MAB. Além das fotografias, o público poderá encontrar produtos e outras produções desenvolvidas ao longo do projeto.
A iniciativa envolveu mais de 400 pessoas entre jovens autistas e cuidadoras e alcançou centenas de pessoas em diferentes municípios baianos.
Arte e formação profissional
A exposição também está relacionada à proposta da FAMA de ampliar as possibilidades de inclusão de pessoas autistas no mundo do trabalho. A entidade desenvolve atividades artísticas, culturais, esportivas e formativas voltadas a jovens e adultos autistas.
Com 12 anos de atuação, a Associação Projeto Fantástico Mundo Autista é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão de pessoas autistas. Entre as atividades desenvolvidas estão ações de formação e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades e à participação profissional.
Exposição fica em cartaz até novembro
No MAB, a mostra reúne parte da produção desenvolvida durante o projeto e apresenta registros de diferentes espaços e aspectos da Bahia a partir da perspectiva dos participantes.
A exposição permanece aberta ao público até 15 de novembro, com entrada gratuita.
Exposição A Bahia pelo Olhar do Autismo
- Realização: Associação Projeto Fantástico Mundo Autista – FAMA
- Abertura: 24 de setembro de 2026, às 19h
- Visitação: 25 de setembro a 15 de novembro de 2026
- Horário: terça-feira a domingo, das 10h às 18h
- Local: Museu de Arte da Bahia (MAB)
- Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador (BA)
- Entrada gratuita
- Linguagens: fotografia, design gráfico, mídias digitais, serigrafia, sublimação e corte e costura