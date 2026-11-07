Autora lança livros sobre protagonismo feminino negro em Salvador

A história da cultura afro-brasileira também é feita por mulheres que preservaram tradições, organizaram comunidades e transmitiram conhecimentos entre gerações.

Para aproximar crianças e jovens dessas trajetórias, a jornalista, escritora e pesquisadora Claudia Alexandre lança hoje, 7, às 14h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), os livros Exu Mulher e o Mundo dos Homens e Tia Ciata e o Mistério da Foto. Com entrada gratuita, o evento terá contação de histórias, bate-papo com a autora e sessão de autógrafos.

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As duas publicações apresentam personagens e conhecimentos historicamente pouco explorados na literatura infantojuvenil. Lançado pela Editora Aruanda, Exu Mulher e o Mundo dos Homens utiliza elementos das cosmologias africanas para abordar o protagonismo feminino, as relações entre homens e mulheres e o equilíbrio com a natureza.

Já Tia Ciata e o Mistério da Foto (Editora Cortez), propõe uma investigação sobre Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, figura central na formação do samba brasileiro.

Da pesquisa à literatura

Doutora em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pesquisadora do Centro de Estudos de Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras (CERNe), da Universidade de São Paulo (USP), Claudia desenvolve pesquisas sobre samba e religiões de matriz africana. Dessa forma, os títulos surgem de questões que acompanham sua trajetória acadêmica e pessoal.

“Além, lógico, de ter sido uma menina negra, com um pai iniciado no candomblé, numa família apaixonada por samba, que não leu sobre suas próprias histórias nos livros infantis e nem escolares. Escrevi para preencher minhas próprias lacunas”, conta.

A obra sobre Exu-Mulher é um desdobramento da pesquisa que deu origem a Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. Durante a investigação, ela identificou que as representações femininas de Exu ainda eram pouco conhecidas. A partir disso, construiu uma aventura mitológica para apresentar essa dimensão e estimular reflexões sobre as relações humanas e a natureza.

No livro sobre Tia Ciata, a narrativa parte de uma inquietação sobre o registro histórico da personagem, nascida em Salvador e fundamental para a história do samba.

A autora questiona por que, apesar de sua importância cultural, são tão poucas as informações conhecidas sobre seu rosto e sua trajetória. A busca por uma fotografia conduz a aventura e abre espaço para discutir memória, identidade e apagamento histórico.

Para Claudia, um dos principais desafios foi transformar conhecimentos acadêmicos em histórias que despertassem a curiosidade dos leitores mais jovens. "Não queria simplesmente adaptar minhas pesquisas ou transformar os livros em aulas. Queria contar boas histórias, capazes de encantar e, ao mesmo tempo, provocar perguntas", afirma.

Representatividade

A presença de mulheres negras como protagonistas também orienta a proposta das publicações. A escritora deseja que meninas negras encontrem nessas personagens referências, enquanto outras crianças possam conhecer diferentes perspectivas sobre a formação da sociedade brasileira.

“Gostaria, antes de tudo, que compreendessem que as mulheres negras não foram personagens secundárias da história brasileira”, destaca. Para ela, levar essas narrativas ao público infantojuvenil contribui para ampliar o conhecimento sobre mulheres que tiveram participação decisiva na preservação das tradições e na construção da cultura nacional.

O lançamento em Salvador também tem significado especial para a pesquisadora. Em 2024, o MUNCAB recebeu a apresentação de Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô, antes da conquista do Jabuti Acadêmico. Agora, Claudia retorna ao museu com duas obras voltadas às novas gerações, em um reencontro com referências que alimentam sua produção intelectual.

“Para mim, esse reencontro reafirma uma convicção: a produção de conhecimento sobre a população negra não pode permanecer restrita à universidade. Ela precisa circular, alcançar outras gerações e contribuir para que nossas histórias continuem sendo contadas por nós”, conclui.

Lançamento literário em Salvador

Obras: ‘Exu Mulher e o Mundo dos Homens’ e ‘Tia Ciata e o Mistério da Foto

‘Exu Mulher e o Mundo dos Homens’ e ‘Tia Ciata e o Mistério da Foto Autora: Claudia Alexandre

Quando: sábado (7)

Horário: 14h

Onde: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico)

Entrada gratuita

Os livros estão disponíveis na Livraria Katuka, na Rua Chile, 1, Praça da Sé.

Valores dos livros: Exu Mulher e o Mundo dos Homens (R$ 39,90) / Tia Ciata e o Mistério da Foto (R$ 59)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.