Bell Marques, João Gomes e Nattan agitam Pedrão de Itaparica 2025

- Foto: Divulgação

Com as chaves do céu, São Pedro abre os portões da alegria e dá início ao clima de festa em Itaparica. A cidade já se prepara para receber, entre os dias 27 e 29 de junho, mais uma edição do seu festejo mais animado: o Festival Pedrão 2025, que chega ao quarto ano, consolidando-se no calendário cultural da Bahia como uma das festas juninas mais aguardadas do estado.

As novidades sobre o São Pedro de Itaparica e as primeiras atrações confirmadas foram apresentadas durante a coletiva realizada pela prefeitura ontem, 23, reunindo autoridades, imprensa e representantes da comunidade. Durante três dias de festa, moradores e visitantes contarão com uma programação especial, repleta de atrações musicais, comidas típicas e decoração temática, em uma celebração que une cultura, tradição e diversão.

O palco do Campo Formoso, no coração do Centro Histórico, será o principal ponto de encontro do evento. Na sexta-feira, 27 de junho, o público vai curtir muito forró e piseiro com os cantores Raí Saia Rodada e João Gomes.

Para a segunda noite de festejos, 28, sábado, as atrações confirmadas são o forrozeiro Adelmário Coelho e a banda Dois Amores.

Já a última noite do Pedrão de Itaparica,29, no domingo, fica sob o comando do forró pop e romântico do cantor Nattan e de Bell Marques, único artista a se apresentar em todas as edições do São Pedro de Itaparica. Outras atrações ainda serão confirmadas, além de artistas locais.

A festa presta homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores e tradicionalmente celebrado no encerramento dos festejos juninos. Para além da devoção religiosa, o Pedrão de Itaparica valoriza a cultura popular e a tradição nordestina e fortalece o turismo local, movimentando a economia e reafirmando a cultura e tradição da cidade.

Para o prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira, o Pedrão de Itaparica tem superado as expectativas a cada edição, sempre em busca de atrações diversificadas que agradem a todos os gostos e públicos. Segundo o gestor municipal, a edição de 2025 promete entrar para a história da cidade.

“O Festival Pedrão Itaparica já faz parte da alma itaparicana. É o quarto ano consecutivo da festa que reúne famílias inteiras, jovens, moradores e turistas, movimenta o comércio local e valoriza os artistas da terra. Para quem ama música, dança, gastronomia típica e o calor humano das festas nordestinas, o Pedrão de Itaparica é um verdadeiro encontro da cultura e tradição popular”, destaca o prefeito Zezinho Oliveira.

O Festival Pedrão de Itaparica 2025 é realizado pela prefeitura de Itaparica em parceria com Governo do Estado, através das Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Estrutura

Além das atrações musicais, o Festival Pedrão de Itaparica 2025 contará com uma estrutura especialmente planejada para receber o público com conforto e segurança.

O espaço vai dispor de áreas de alimentação, banheiros químicos, postos de atendimento médico e segurança reforçada, garantindo uma festa tranquila e acolhedora para todos.

E como não pode faltar em um verdadeiro São João, a gastronomia típica também será um dos destaques do evento. As barracas juninas prometem dar um sabor especial à festa, oferecendo delícias como milho, pamonha, canjica, quentão, licor e muito mais. Tudo isso em meio a uma decoração tradicional com bandeirolas, balões e o clima contagiante do forró.