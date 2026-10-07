BTCA Intercâmbio oferece cursos gratuitos de dança em Salvador

O BTCA Intercâmbio promove, em outubro, duas novas oficinas gratuitas voltadas para profissionais da dança em Salvador. As atividades serão realizadas na Sala Emília Biancardi, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris, e serão conduzidas pelo artista e educador Marcelo Galvão e pela artista da dança potiguar e migrante Mirela França.

Ao todo, são disponibilizadas oito vagas para as atividades, ocupadas por ordem de chegada. A iniciativa é realizada pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA), companhia pública de dança contemporânea fundada em 1981 e corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA), vinculado à Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBA).

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Primeira companhia pública de dança do Norte-Nordeste e quinta companhia de dança do Brasil, o BTCA mantém o projeto BTCA Intercâmbio com o objetivo de conectar profissionais da Bahia e de diferentes estados brasileiros por meio de cursos, oficinas e trocas de experiências.

Dança de salão como criação coreográfica

Entre os dias 5 e 16 de outubro, sempre a partir das 13h15, Marcelo Galvão ministra a oficina "Dança de salão como dispositivo coreográfico". A proposta utiliza a dança de salão como ferramenta de investigação relacional e criativa dentro da dança contemporânea.

Durante os encontros, os participantes trabalham diferentes formas de relação entre os pares, utilizando o contato com o outro para ampliar o repertório corporal e criativo. A formação também aborda a história das danças de salão e suas transformações no Brasil, com atenção especial a Salvador.

Outro eixo da oficina é a reflexão crítica sobre a desconstrução da heteronormatividade. A partir da alternância de papéis, a atividade incentiva novas possibilidades de interação entre os corpos.

Como resultado do processo, uma mostra artística será realizada no dia 16 de outubro, na Sala Emília Biancardi, com acesso aberto ao público.

Yoga como ponto de partida para a dança

A partir de 19 de outubro, Mirela França conduz a oficina "Práticas de presença: do yoga à criação cênica em dança contemporânea". As atividades seguem até o dia 30, também às 13h15, e propõem uma investigação em dança contemporânea a partir de um estado de presença trabalhado por meio de técnicas de yoga.

Ao longo dos encontros, os participantes serão convidados a experimentar relações com o espaço, objetos, sons, o próprio corpo e outras pessoas. A atividade combina prática artística, pesquisa e processos colaborativos, levando em consideração as singularidades e trajetórias de cada participante.

O processo também terá uma mostra aberta ao público no dia 30 de outubro, na Sala Emília Biancardi.

Projeto reúne diferentes técnicas e experiências

Em 2026, o BTCA Intercâmbio retomou as atividades em agosto, no Espaço Xisto Bahia, com formações que ampliaram o repertório dos participantes a partir de diferentes técnicas de dança e saberes corporais.

A primeira atividade foi "Composições Silvestres – Corpo Memória", ministrada pela bailarina e mestra em dança Vera Passos. A formação artística e educacional trabalhou a prática corporal em diálogo com os quatro elementos da natureza — terra, água, ar e fogo.

“A companhia sempre teve uma responsabilidade grande de representar a cidade e as pessoas que aqui estão e a técnica Silvestre é uma filha da cidade, um veículo para treinar o corpo. É preciso transitar entre as linguagens da dança para entender o virtuosismo que ela precisa ter”, avalia a professora.

Em seguida, o dançarino e coreógrafo Eduardo Fukushima apresentou "Introdução ao Dao Yin - técnica chinesa de respiração aliando com a dança contemporânea". Pesquisador de técnicas corporais orientais, com estudos realizados em Taiwan e no Japão, Fukushima relacionou exercícios de respiração e movimentos do Dao Yin à dança contemporânea, com atenção ao fluxo interno do corpo.

Já em setembro, a bailarina e professora Daniela Assis de Moraes ministrou "Improvisação: estratégias para mover". A oficina propôs que os participantes revisitassem e reinventassem movimentos de seus próprios repertórios, explorando a identidade artística e a relação com o ritmo.

Selecionados por meio de edital público realizado pelo Balé Teatro Castro Alves, os cursos do BTCA Intercâmbio seguem até dezembro de 2026. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre artistas, ampliar repertórios e incentivar a circulação de saberes e práticas da dança contemporânea.

BTCA Intercâmbio – Outubro

Local: Espaço Xisto Bahia – Sala Emília Biancardi

Espaço Xisto Bahia – Sala Emília Biancardi Vagas: 8

"Dança de salão como dispositivo coreográfico", com Marcelo Galvão

Datas: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 e 16 de outubro

05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 e 16 de outubro Horário: 13h15 às 14h45

Mostra "Dança de salão como dispositivo coreográfico", com Marcelo Galvão

Data: 16 de outubro

16 de outubro Horário: 14h

"Práticas de presença: do yoga à criação cênica em dança contemporânea", com Mirela França

Datas: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de outubro

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de outubro Horário: 13h15 às 14h45

Mostra "Práticas de presença: do yoga à criação cênica em dança contemporânea", com Mirela França

Data: 30 de outubro

30 de outubro Horário: 14h

Referência na dança moderna e contemporânea, o BTCA reúne em seu portfólio mais de 100 montagens de importantes coreógrafos.