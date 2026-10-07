Luiz Fernando Guimarães chega a Salvador com nova peça de comédia

Morto em março deste ano aos 91 anos de idade, o ator e dramaturgo paulista Juca de Oliveira deixou um legado de mais de seis décadas de dedicação à dramaturgia. Baixa Sociedade, um de seus textos teatrais mais conhecidos chega a Salvador – desta vez, devidamente revisado e atualizado – e estreia nesta quinta-feira, 8, no teatro Faresi, em uma curta temporada até domingo, 11.

Encabeçando o elenco, Luiz Fernando Guimarães – o Rui da série televisiva Os Normais –, ator com grande passagem pela televisão, sobretudo em programas de humor, estará ao lado de Débora Ozório, Paulo Mathias Jr e Bruna Trindade.

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Com direção de Pedro Neschling, a comédia conta a história de Otávio, um homem movido pela ambição e pelo desejo constante de reconhecimento, dinheiro e status, que está disposto a tudo para mudar de vida – mentir, fingir, inventar –, acreditando que o sucesso depende apenas da aparência certa.

Ao lado do filho Otavinho (Paulo Mathias Jr), o patriarca cria situações absurdas e cômicas para sustentar uma imagem de sucesso. Por meio dessa história mirabolante, Juca escreveu uma sátira social que disseca, de forma bem-humorada, o retrato do brasileiro que tenta ascender socialmente a qualquer custo.

Comemorando 50 anos de carreira, Luiz diz que sempre observa o que está à sua volta para a construção do personagem. “O que me atraiu em Baixa Sociedade, em primeiro lugar, foi o próprio texto”.

“A gente vai construindo o personagem junto com o público e, por incrível que pareça, já fiz alguns Otávios de formas diferentes desse. É um personagem que tem várias nuances. É um cara querido, agradável, positivo e imprevisível”, complementa Guimarães.

Revisto e atualizado

Para Neschling, trabalhar com Luiz Fernando foi gratificante, já que ele o considera uma lenda, um dos grandes nomes da comédia brasileira de todos os tempos.

“Sou fã do trabalho dele. Foi uma troca muito bacana durante todo o processo. Esta é uma experiência que vou levar com muito carinho no meu coração pra sempre”, confidencia Pedro.

“Baixa Sociedade é uma comédia divertidíssima que a gente teve que fazer algumas atualizações e adaptações para os dias de hoje, afinal são quase 50 anos (escrita no final dos anos 1970) desde que foi criada. Porém, ela permanece extremamente atual porque o personagem principal a gente conhece muito, que é aquele cara que quer se dar bem a qualquer custo”, lembra Neschling.

Luiz Fernando Guimarães em Baixa Sociedade - Foto: Divulgação

Pedro confessa ainda que não saberia dizer até onde alguém seria capaz de ir para ascender socialmente. “Acho até que o Otávio chega ser quase ingênuo diante do que a gente vê nos jornais hoje em dia”.



Privilégio e poder

No papel de Ana Maria, ex-namorada de Otavinho, a atriz Débora Ozório acredita que o propósito da peça é fazer as pessoas refletirem sobre até onde uma pessoa é capaz de ir para conquistar uma posição social ou ser aceita em determinado meio.

“Eu acho interessante como a história parte de situações cômicas, mas provoca reflexões sobre comportamentos que a gente reconhece no nosso cotidiano mesmo. Eu acho que também toca nesse famoso jeitinho brasileiro, nessa famosa expressão, né?”, frisa a atriz.

Sua personagem é filha do dono do Banco Master e está inserida nesse universo de privilégio, poder e dinheiro. “Ela é apaixonada de verdade pelo Otavinho, filho do Otávio, e tem todo um conflito que gira em torno desse possível relacionamento”.

“Tem toda uma manipulação do personagem do Luiz para que esse casamento aconteça porque Otavinho tem um relacionamento com uma pessoa de uma classe mais baixa. E aí tem todo um conflito para a gente desenvolver, elaborar e explorar”, finaliza Ozório.

Com patrocínio do Shopping da Bahia, incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e realização da DaGente Produções, o espetáculo se apresenta em Salvador através do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro – uma iniciativa do diretor artístico Fred Soares –, que este ano completa 26 edições.

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