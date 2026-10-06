ARTE E EDUCAÇÃO
Outubro da Ibejada leva programação infantil ao Pelourinho; saiba mais
Projeto gratuito da reúne literatura, cultura e tradições afro-brasileiras
O Pelourinho recebe, durante todas as quartas-feiras de outubro, uma programação gratuita dedicada às crianças. Realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado em parceria com a Liga do Dendê, o projeto Uma Quarta de FreePelô promove o Outubro da Ibejada, com atividades culturais, educativas e literárias voltadas à valorização das infâncias, da literatura e das tradições afro-brasileiras.
A programação começa nesta quarta-feira, 7, às 14h30, no Café Teatro Zélia Gattai, e integra as ações permanentes de formação de leitores desenvolvidas pela Fundação Casa de Jorge Amado, no Centro Histórico de Salvador.
Leia Também:
Programação começa com contação de histórias
A abertura do Outubro da Ibejada contará com a participação da coordenação da Liga do Dendê, formada por Cássia Valle e Taíse Ferreira. Na sequência, o público poderá acompanhar uma contação de histórias com a escritora Cássia Vale.
A atividade foi pensada como uma forma de incentivar a leitura e aproximar o público infantil da literatura, dentro de uma programação que também valoriza referências culturais afro-brasileiras.
Para Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, a realização da programação reforça o papel da instituição na formação cultural de crianças e jovens.
"A infância sempre ocupou um lugar especial nas ações da Fundação Casa de Jorge Amado. Realizar o Outubro da Ibejada ao lado da Liga do Dendê é uma oportunidade de aproximar crianças e jovens da literatura, das nossas tradições culturais e dos valores de respeito à diversidade. Acreditamos que a leitura e a cultura são ferramentas fundamentais para a formação cidadã e para a construção de um futuro mais justo e sensível", disse.
Segundo Angela Fraga, iniciativas como o Uma Quarta de FreePelô também contribuem para manter o Centro Histórico como espaço de acesso à cultura, educação e memória.
"Ao longo de todo o ano, buscamos criar oportunidades para que crianças, jovens e educadores ocupem os espaços culturais do Centro Histórico. É uma forma de fortalecer vínculos com a leitura, com a história da Bahia e com o patrimônio cultural que temos a responsabilidade de preservar e compartilhar", finaliza.
Projeto aproxima crianças da literatura
O Uma Quarta de FreePelô é voltado prioritariamente para crianças e jovens de escolas públicas. A iniciativa busca incentivar o gosto pela literatura, apresentar o legado de Jorge Amado e aproximar os participantes da Fundação Casa de Jorge Amado e de outras instituições culturais localizadas no Pelourinho.
Além das atividades formativas e das apresentações culturais, o projeto oferece transporte gratuito aos participantes por meio do Partiu Pelô. O serviço realiza o trajeto entre a Estação Campo da Pólvora do Metrô e o Centro Histórico de Salvador.
As vans funcionam das 10h às 18h, facilitando o deslocamento de estudantes, educadores e visitantes que participam das atividades promovidas pela Fundação.
O Outubro da Ibejada acontece durante todo o mês de outubro, sempre às quartas-feiras, com programação 100% gratuita. A iniciativa faz parte das ações da Fundação Casa de Jorge Amado voltadas à formação de leitores e ao acesso de crianças e jovens aos espaços culturais do Centro Histórico.