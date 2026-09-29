Clube de Escrita oferece vagas gratuitas para encontros em Salvador

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Quem deseja desenvolver a escrita criativa poderá participar de novas turmas gratuitas do Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa, realizado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), em Salvador.

Com as vagas de outubro já preenchidas, o projeto abriu uma lista de espera para os encontros de 7 de novembro e 19 de dezembro de 2026, com inscrições por meio de formulário on-line.

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As atividades acontecem das 14h às 17h e são voltadas ao aprimoramento da escrita autoral, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento da capacidade crítica e argumentativa. Cada turma oferece 30 vagas gratuitas, e a idade mínima para participar é de 14 anos.

Como se inscrever no Clube de Escrita do MAM-BA

Os interessados podem preencher o formulário disponível no link da Tráfego de Ideias para entrar na lista de espera das turmas de novembro e dezembro.

O Clube de Escrita funciona em encontros imersivos de três horas, com atividades que combinam teoria e prática. A programação inclui leituras interpretativas, diálogos, exercícios de escrita, dinâmicas interativas e discussões sobre diferentes perspectivas de um mesmo assunto.

Os materiais utilizados durante as aulas estão incluídos na inscrição. As vagas são organizadas por turma, com capacidade para 30 participantes.

Atividades combinam escrita criativa e autoconhecimento

Idealizado pela jornalista Isa Lorena, o Clube de Escrita é uma expansão das oficinas de escrita criativa ministradas por ela há mais de 15 anos. O projeto completa três anos em 2026 e utiliza ferramentas de comunicação, criatividade e expressão artística para estimular a produção autoral dos participantes.

A metodologia reúne provocações lúdicas, exercícios práticos e dinâmicas de autoconhecimento. A proposta também contempla atividades voltadas à reflexão pessoal, à expressão criativa e à cura emocional.

Além de trabalhar a escrita, os encontros buscam estimular o diálogo e a criação de conexões entre pessoas de diferentes áreas de atuação e conhecimento.

A jornalista Isa Lorena define o espaço como “aberto e acolhedor, onde a escrita é exaltada como ferramenta de organização e planejamento, incentivando uma atuação autoral, criativa e inovadora de todos as pessoas envolvidas”.

A nova temporada do Clube de Escrita no MAM-BA integra uma programação com calendário mensal previsto até junho de 2027.

Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa — Temporada MAM-BA