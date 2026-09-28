Salvador recebe debate sobre memória e territórios indígenas

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A presença dos povos originários na formação de Salvador e os desafios para preservar suas memórias e territórios serão tema de uma roda de conversa promovida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) nesta quarta-feira, 30.

Com o tema “Salvador Indígena”, o encontro acontece às 17h, na Casa Verde, em Itapuã, e terá transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube, com tradução em Libras.

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A atividade integra o programa “Patrimônio é… Rodas de Conversa Sobre Patrimônio Cultural” e reúne convidados com atuação nas áreas do direito, antropologia, educação, arquitetura, urbanismo e defesa dos direitos dos povos indígenas.

Debate aborda presença indígena em Salvador

A proposta é discutir a contribuição dos povos originários para a formação histórica e cultural da capital baiana, considerando também sua presença na cidade contemporânea.

Entre os temas previstos estão ancestralidade, memória, identidade, território e os processos de apagamento histórico que afetam o reconhecimento das culturas indígenas.

Para Roberta Santucci, gerente de Patrimônio da FGM, a discussão deve considerar a continuidade dessas histórias e a atuação atual dos povos originários. “Quando a gente fala de Salvador Indígena, a gente está falando de uma história que não terminou. Os povos originários fazem parte da formação da cidade, mas também estão presentes no seu cotidiano, produzindo cultura, preservando saberes e lutando pelos seus territórios e pela sua identidade. O Patrimônio do dia 30 quer justamente ampliar esse olhar e mostrar que esse legado não pertence apenas ao passado”.

Lideranças indígenas participam da roda de conversa

Entre os convidados está Taquari Pataxó, graduado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestrando em Antropologia pela mesma instituição. Sua participação contribui para a discussão sobre os povos originários a partir das perspectivas do direito, da antropologia e dos conhecimentos indígenas.

O encontro também terá a presença de Tamikuã Pataxó, liderança indígena do povo Pataxó, licenciada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e em Ciências da Natureza pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, ela atua como ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Completando a programação, Mandú Guyra'apuã, arquiteto e urbanista formado pela UFBA e militante da causa indígena na Bahia, abordará questões relacionadas ao território, ao urbanismo e à memória ancestral. Sua atuação inclui a difusão da cultura Tupinambá e a luta pela retomada dos territórios ancestrais.

Como participar do encontro em Itapuã

A roda de conversa será realizada na Casa Verde, em Itapuã, às 17h do dia 30 de setembro. A atividade também poderá ser acompanhada pela internet, no canal da Fundação Gregório de Mattos no YouTube, com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Criado em 2017, o programa “Patrimônio é…” promove encontros mensais sobre diferentes dimensões do patrimônio cultural de Salvador.

A iniciativa busca estimular a educação patrimonial e reunir pesquisadores, artistas, acadêmicos e agentes culturais para discutir temas relacionados à história, à memória, à arquitetura, ao espaço público e à gestão cultural.