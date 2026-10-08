Coletivo reúne quatro humoristas em Salvador neste fim de semana

Depois de levarem suas carreiras para diferentes palcos do país, Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha voltam a se encontrar em casa. A formação completa do Vatapá Comedy Club se apresenta nesta sexta-feira, 10, às 19h e 21h, e no sábado 11, às 18h e 20h, no Teatro da Cidade (Paralela).

Com dez anos de trajetória, o grupo realiza um espetáculo formado por textos autorais que partem das experiências e dos diferentes olhares dos quatro comediantes. Os ingressos custam entre R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira) e podem ser obtidos por meio da plataforma Sympla.

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Para Buente, o reencontro tem um pouco da sensação de retornar ao time onde tudo começou. “É tipo o jogador que vai para a Europa, ganha a Champions League e depois volta para se aposentar no time do coração. Não que a gente vá se aposentar, vamos fazer muitos shows juntos. Mas a sensação é de voltar para casa”, brinca.

Essa história, porém, começou com outra escalação. A primeira formação reunia Buente, Tiago Banha e Lucas Carasek. A proposta era criar uma noite de humor inspirada nos clubes de comédia, ainda pouco presentes em Salvador, mas com uma característica fundamental: ter a Bahia como ponto de partida. João Pimenta entrou posteriormente e, após a passagem de outros integrantes, a chegada de Jhordan Matheus completou a formação atual.

“Quando Jhordan chegou, acho que fechou ali o grande Megazord da comédia. E a ideia da gente sempre foi fazer essa comédia com sotaque baiano, ou seja, ter essa comédia que não se dobra às vontades do Sudeste. Então a gente tem essa coisa bonita de reivindicar o nosso lugar”, afirma Buente.

A parceria profissional também aproximou os integrantes fora do palco. Eles já se conheciam por meio do circuito de stand-up, mas foi a convivência proporcionada pelo humor que estreitou os laços.

“O Vatapá deixou a gente mais amigo. Eu conheço o João, Banha e Jhordan por causa da comédia stand-up. É muito bom hoje poder trabalhar com os meus amigos. Acho que é o sonho do trabalhador”, conta.

Humor com sotaque

Embora a Bahia seja o território comum aos quatro integrantes, o humor do Vatapá não depende necessariamente de referências explícitas ao estado. Para Buente, é a própria experiência dos comediantes que imprime essa identidade aos textos.

João Pimenta é de Pojuca e Buente nasceu em Santo Antônio de Jesus, enquanto as trajetórias dos integrantes também atravessam Salvador e diferentes contextos periféricos. Essas experiências aparecem no modo como cada um observa assuntos como relacionamentos, família, comportamento, música e televisão.

“A nossa vivência enquanto baiano, enquanto soteropolitano ou até do interior, já é suficiente para criar essa conexão”, explica Buente.

Essa origem, segundo ele, também ajuda a fazer o humor ultrapassar as fronteiras do estado. Em uma década de trajetória, o Vatapá passou por palcos dentro e fora da Bahia. “É um grupo composto por quatro pessoas que saíram de lugares periféricos, então muito do que a gente fala acaba gerando essa identificação com o público de forma geral”, afirma.

“A Bahia, de fato, é a nossa maior referência, porque nós somos baianos, temos a vivência de ser baianos, mas a comédia nos ensinou a nos comunicar com outros públicos diversos espalhados pelo Brasil”, acrescenta Buente.

No palco, essa experiência coletiva não significa que os quatro contêm as mesmas histórias. Cada humorista desenvolve individualmente seus textos e escolhe os assuntos que deseja abordar.

As interferências dos colegas aparecem pontualmente, em sugestões e trocas durante o processo. “Cada um tem um ponto de vista das coisas, e eu acho que é isso que torna o nosso show uma experiência muito bacana para quem vai assistir”, destaca Buente.

De volta para casa

O reencontro acontece em um momento no qual os integrantes também consolidam caminhos individuais. João Pimenta integra o elenco do Porta dos Fundos, enquanto Jhordan Matheus circula pelo país com seu espetáculo solo, Passando de Fase.

Apesar da distância e das agendas individuais, ele garante que o Vatapá continua sendo um lugar de retorno. E estar novamente diante do público soteropolitano dá ao espetáculo uma dinâmica particular.

“O sentimento de fazer show em Salvador é o sentimento de jogar em casa. A recepção é outra. A gente tem coisas mais específicas para falar aqui. É como se a gente recebesse um abraço do nosso público”, diz.

Para Buente, a confiança adquirida ao longo dos anos também permite que os quatro ampliem os assuntos levados ao palco. “Pra nós não tem pauta errada, não tem problema falar de nada. A gente consegue falar de tudo o que quer”, garante Buente.

“É sempre muita risada, é sempre muito engraçado. É aquela sensação de passeio da escola. ‘Tô indo com os meus amigos jogar bola’. É tipo isso aí”, conclui.

Vatapá Comedy Club

Quando: sábado (10) e domingo (11)

sábado (10) e domingo (11) Horários: sábado, 19h (esgotada) e 21h (sessão extra, últimos ingressos) / domingo (11): 18h (esgotada) e 20h (sessão extra)

sábado, 19h (esgotada) e 21h (sessão extra, últimos ingressos) / domingo (11): 18h (esgotada) e 20h (sessão extra) Onde: Teatro da Cidade (Av. Luís Viana Filho, 7731, Subsolo 1)

Teatro da Cidade (Av. Luís Viana Filho, 7731, Subsolo 1) Ingressos: de R$ 55 a R$ 110

de R$ 55 a R$ 110 Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.