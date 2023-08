Após retirar tumor, Preta Gil diz que continua em SP para tratamento

Preta Gil veio a público através do Instagram para falar sobre o resultado da cirurgia para retirada do tumor no intestino e que deve deixar o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o procedimento foi realizado. A cantora estava internada na unidade de saúde há uma semana. Na última terça-feira, 22, ela deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e seguiu para uma ala semi-intensiva.

“Eu saio do hospital e vou pra um apartamento que a gente vai morar provisoriamente por três meses porque eu tenho que ficar em São Paulo, perto dos médicos”, disse a artista.

“Então ficarei paulista, meu, por mais 3 meses”, diz Preta, imitando o sotaque de São Paulo. Ela ainda mostrou que o apartamento onde ela irá morar está sendo reformado

Em outra publicação feita há alguns dias, também no Instagram, Preta falou que após a cirurgia, está livre de células cancerígenas. Além de ter entrado no processo de remissão do câncer.

“A cirurgia foi um sucesso, teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que a cura ainda é um processo, envolve reabilitação, para funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Ainda vou ficar com a bolsa de ileostomia durante três meses. Depois reverto, porque ela é provisória”, explicou a cantora.



Após passar por uma cirurgia complexa, Preta disse que vai priorizar o cuidado com a saúde. “Vou continuar me cuidando, com hábitos saudáveis, para que essa doença não volte”, afirmou. A cantora também agradeceu a todos que tiveram a seu lado no momento delicado. “Estou muito feliz e grata aos meus médicos, a Deus, a minha família, aos meus amigos, fãs, pessoas que não me conhecem, que me mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte”.

“Eu tenho certeza que como a quimioterapia, a radioterapia, o amor também me curou”, continuou Preta ao afirmar que gostaria de dizer isso pessoalmente, mas vai fazer isso quando “estiver muito bem”.

O filho da artista, o cantor Francisco Gil, publicou uma foto em sequência dizendo que estava indo do Rio de Janeiro para São Paulo. “Trabalhar e agarrar mainha”.

No dia 16 de agosto, Preta ainda disse que além do tumor, os médicos também retiraram o seu útero. O procedimento é conhecido como histerectomia total. De acordo com Preta, a cirurgia foi extensa e complexa e demorou mais de 14h. "Agora é um dia de cada vez. Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo", disse a cantora.

A publicação recebeu vários comentários de famosos, dentre eles, o de Ivete Sangalo, que estava na festa de aniversário da cantora. "Santa Dulce está com você, te amo", escreveu a cantora.

Tratamento contra câncer de intestino

A cantora recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no dia 10 de janeiro. Em entrevista ao Fantástico, a artista falou como enfrentou o diagnóstico e como se sentia.

“Eu fui muito resignada. Entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Entendi que era algo que ia me transformar’, disse.

Preta relembrou que os sintomas começaram a aparecer quando estava celebrando a vida do pai, Gilberto Gil, aos 80 anos, em uma turnê internacional. “Passei mal em dois shows. Não consegui fazer um show em Berlim e um show na Inglaterra”.

“Nunca dei tanto valor à vida, à fé que me move. Quero a cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando. Uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar, não vai me levar. Eu não vou morrer disso, tenho certeza que vou viver muito e a gente ainda vai celebrar muito”, disse Preta.