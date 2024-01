Casa que Beyoncé morava pega fogo na madrugada de Natal | A TARDE

A casa em que Beyoncé passou a infância, em Houston, cidade do Texas, nos Estados Unidos, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 25. Segundo o site americano TMZ, as autoridades explicaram que os relatos do incêndio começaram por volta das 2h.

>>> Beyoncé publica novas fotos e revela possível “turistada” em Salvador

O fogo, que atingiu o imóvel de dois andares, foi controlado pelos socorristas em cerca de 10 minutos. A família que residia na casa, um casal com dois filhos pequenos, conseguiu sair sem ferimentos.

Ainda de acordo com o TMZ, a família de Beyoncé comprou a casa em 1981, por US$ 64 mil - o equivalente, atualmente, a R$ 313 mil. Eles mudaram poucos anos depois, antes de Solange Knowles nascer, em 1986.

O imóvel tem três quartos, três casas de banho e uma escada em caracol que dá acesso a um escritório. A casa foi colocada à venda em 2019 e foi comprada em 2022 por US$ 310 mil (R$ 1,5 milhão).