Espetáculo "O Mundo das Minhas Palavras" reestreia no Teatro Módulo | A TARDE

Uma experiência lúdica e musical, que leva crianças e adultos a uma jornada pela construção da linguagem e das relações sociais. O espetáculo infantojuvenil "O Mundo das Minhas Palavras" tem sua reestreia neste final de semana no Teatro Módulo. As apresentações acontecem todos os domingos deste mês, além de 18 e 25 de fevereiro, sempre às 11h. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

Sob a direção de Wanderley Meira e Guilherme Hunder, a peça, vencedora do Prêmio Braskem de Teatro 2018 na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, traz à tona reflexões sobre a responsabilidade dos adultos na formação das crianças. “Isso é muito divertido quando se trata de alguns chistes ou de sotaques e maneiras diversas de construções frasais. Mas é preocupante e triste quando vemos e ouvimos crianças repetindo preconceitos”, reflete Wanderley. “Temos um bloco no espetáculo sobre as palavras distorcidas. Com música e bom humor, alertamos crianças e adultos sobre o perigo de sujarmos as palavras no nosso uso”, adianta..

A trama é um convite para uma conversa franca com o público sobre como as palavras são apresentadas às crianças, moldando não apenas sua linguagem, mas também sua personalidade e perspectiva de mundo. “É um alerta sobre como, ao se preocuparem tanto com as demandas práticas do dia a dia, as necessidades de alimentação, educação formal e saúde das crianças, os adultos nem se dão conta de que cotidianamente estão compondo os discursos com os quais esses pequenos cidadãos vão se relacionar com o mundo”, explica o diretor.

Com uma abordagem ágil e contemporânea, o espetáculo mergulha nas experiências infanto-juvenis, explorando de forma única a construção de significados e alertando para a importância da entrega responsável desses significados pelos adultos. Os protagonistas Augusto Nascimento e Fernanda Beltrão transitam habilmente entre papéis de adultos, crianças, palavras e outros personagens do universo infantojuvenil.

Essa alternância de perspectivas contribui para a construção de uma reflexão profunda sobre a formação da linguagem e seu impacto no desenvolvimento infantil. Segundo Augusto, desde a criação das cenas, que foram feitas a partir de improvisações e jogos de teatralidade, a experiência do corpo brincante da infância esteve presente no desenvolvimento do trabalho, atravessando todos os momentos criativos propostos pela dramaturgia. “Imagino que tenha sido fundamental, para esta construção, ter sido uma criança livre, e ter vivido as belezas das brincadeiras em espaço abertos, em ambientes urbanos e no interior, em contato com a natureza, com muitas outras crianças e, também, adultos em sua variedade de repertório de palavras, sentidos e leituras do mundo”, considera o ator.

Espetáculo mergulha nas experiências infanto-juvenis | Foto: Diney Araújo | Divulgação

A trajetória do espetáculo, que iniciou em 2018 e conquistou o Prêmio Braskem de Teatro, evidencia seu sucesso ao longo das temporadas. Participações em eventos como a Feira Literária de Cachoeira e o Festival Arte da Infância demonstram a versatilidade da peça, que encontrou espaço tanto em espaços tradicionais quanto em eventos culturais diversos. “Temos muito orgulho da trajetória do nosso espetáculo, foi um trabalho feito com muito carinho e a premiação foi definitiva para a longevidade da peça. Penso que ainda podemos passear muito mais pela Bahia, atuando em escolas e contribuindo para uma abertura de diálogos proveitosos entre professores e alunos, por exemplo”, considera Wanderley.

Em 2024, "O Mundo das Minhas Palavras" retorna ao Teatro Módulo, proporcionando ao público uma oportunidade única de imergir na riqueza da linguagem e na responsabilidade compartilhada entre adultos e crianças na construção de significados. “A mensagem passada com a peça é de que nós, sociedade, temos responsabilidades com relação às crianças. Não apenas com nossa filha, com o sobrinho, a irmã, o amigo, a aluna. É maior, mais amplo. A responsabilidade não é individual, é coletiva”, lembra Fernanda.

A encenação, figurino, iluminação e efeitos sonoros, sob a direção musical de Luciano Salvador Bahia, são marcados pela ludicidade e fluidez e refletem o espaço da subjetividade das crianças. As canções que compõem o espetáculo já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. As crianças e os adultos já podem ouvir e até aprender, para cantarem junto durante as sessões.

O Núcleo Teatro Viável tem como compromisso a criação de espetáculos autossustentáveis, se mostrando capazes de se apresentar em espaços alternativos, alinhando-se a uma proposta de alta economia de energia elétrica. Erick Saboya, arquiteto e cenógrafo, criou um cenário totalmente sustentável, adaptando-o para uma nova temporada em uma caixa preta.

O grupo se formou da maneira que, para Wanderley, é a forma mais saudável para se formar qualquer coletivo: o fato de adorarem estar juntos. Acreditando que seu modo de atuar pode ser uma potente estratégia de formação de público através da possibilidade de realização de ações mais próximas às comunidades que não tem o hábito de frequentar os espaços culturais tradicionais. “O amor e o cuidado com o outro que nos une e, como proposta de realização, nós desejamos ter sempre a possibilidade de levar nosso trabalho para outros espaços para além das salas de espetáculo”, pensa.