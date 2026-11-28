LITERATURA
De Jorge Amado a Torto Arado: literatura baiana reúne pesquisadores de 7 países
Festival de literatura da Uneb terá oficinas, palestras e lançamentos de livros
A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realizará na próxima semana, entre os dias 1 a 3 de dezembro, o V Webinário Estudos Amadianos e Diversas Escritas Baianas. Com inscrições gratuitas, o evento reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros em uma programação que contempla palestras, mesas de comunicação, oficinas de confecção de bonecas, apresentações poéticas e musicais, além de lançamentos de livros. As atividades acontecem em formato híbrido, com transmissão pelo canal Universidade da Gente, no YouTube.
Promovido pelo grupo de pesquisa Crítica Literária e Identidade Cultural (CLIC), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), o evento amplia, nesta quinta edição, seu campo de discussão para contemplar a produção literária de outros autores baianos, além de Jorge Amado.
Segundo Gildeci de Oliveira Leite, professor de Literatura Brasileira da Uneb e coordenador do evento, a ampliação atende a uma demanda dos pesquisadores interessados em estabelecer diálogos entre diferentes produções literárias do estado. “O eixo central é justamente a relação de Jorge Amado com outros autores e essa novidade da abertura para outras escritas baianas”, conta.
A programação reúne pesquisadores vinculados a instituições de ensino da China, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Polônia. De acordo com Gildeci, a escolha dos convidados considerou a produção científica e a trajetória de pesquisadores dedicados à literatura e à cultura baiana.
O alcance internacional do evento é favorecido pelo formato híbrido. Criado durante a pandemia, o webinário passou a incorporar atividades presenciais em 2024. Para Gildeci, a manutenção do formato híbrido possibilita a ampliação do público e a redução dos custos de participação.
“A atividade remota garante a participação de um maior número de pessoas de diversos estados no Brasil e de outros países, porque isso barateia o custo. E as atividades realizadas ficam ali registradas permanentemente”, ressalta.
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Programação
As atividades têm início na terça-feira (1), às 8h, com o credenciamento dos participantes no Centro Estadual de Educação Profissional de Seabra (CEEPS). Às 10h, o pesquisador Gilfrancisco ministra palestra sobre sua trajetória na pesquisa literária, seguida do lançamento de livros.
Às 14h, a pesquisadora italiana Tiziana Tonon aborda a relação de Jorge Amado e Zélia Gattai com a Itália. A programação inclui ainda a exibição do documentário Rede Guardiã e, às 20h, um sarau poético no campus da Uneb.
Na quarta-feira (2), às 10h, a pesquisadora italiana Antonella Rita Roscilli apresenta um estudo sobre a poesia de Myriam Fraga. Às 14h, a brasileira radicada na Alemanha Jamile do Carmo Staniek discute as relações entre as produções literárias de Anna Seghers e Jorge Amado.
As atividades noturnas incluem discussões sobre literatura de axé, feminismo negro e ensino, além da apresentação musical da banda Raul e Seus Comparsas.
No último dia, às 9h, a pesquisadora Fan Xing, da Universidade de Pequim, discute a contribuição de Jorge Amado para a construção do imaginário cultural brasileiro. Às 10h, o francês Dominique Stoenesco apresenta seus trabalhos sobre escritores e poetas baianos.
Às 14h, o pesquisador polonês Eliasz Chmiel aborda os desafios da tradução do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, para o polonês.
Durante os três dias, também serão realizadas oficinas de produção de personagens literários em papel machê, sessões de apresentação de pesquisas e atividades lúdicas destinadas ao público infantil.
V WEBINÁRIO ESTUDOS AMADIANOS E DIVERSAS ESCRITAS BAIANAS / de 1º a 3 de dezembro / Inscrições gratuitas no www.sge.uneb.br/inicio/index (buscar V Webinário em “eventos vigentes”)
*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.