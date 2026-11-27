Uma caixa pequena, um artista e um espectador. Durante poucos minutos, um universo inteiro ganha vida diante dos olhos de uma única pessoa. Essa é a proposta do teatro lambe-lambe, linguagem teatral criada em Salvador, em 1989, pelas artistas Denise Di Santos e Ismine Lima.

Quase quatro décadas depois, a cidade que viu nascer essa forma de expressão recebe o Encontro de Teatro Lambe-Lambe, entre hoje, 27, e domingo, 29, na Caixa Cultural Salvador - Unidade Pelourinho e também na Praça da Sé.

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Idealizado pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas, de Brasília (DF), o evento reúne 15 espetáculos em miniatura de artistas da Bahia e de outras regiões do Brasil, além de uma participação internacional da Colômbia. A programação gratuita inclui ainda aula magistral, com Denise Di Santos, pocket show e apresentação de teatro de bonecos.

Para Amara Hurtado, atriz, bonequeira e cofundadora d'As Caixeiras, realizar o encontro em Salvador tem um significado especial. O projeto nasceu em Brasília e agora chega ao lugar onde a linguagem foi criada, permitindo ao público acompanhar diferentes momentos de sua trajetória.

“Vamos ter a Denise Di Santos presente, que é uma das criadoras (da linguagem) e ela vai estar com o primeiro espetáculo de teatro lambe-lambe. Então, eu acredito que esse encontro aqui em Salvador tem toda essa força da sua criação”, afirma.

Universos em caixas

A programação reúne narrativas que exploram diferentes temas e recursos cênicos, cada uma com duas apresentações por dia. Em Quinina, a própria Amara Hurtado apresenta as lembranças de uma bonequeira, costuradas como parte de uma história sobre memória e transformação.

Já A Partida, de Jirlene Pascoal, utiliza o rosto da artista e objetos antigos para abordar a saudade do pai. Em Amor - Título Provisório e Inalterável, Mariana Baeta, também d'As Caixeiras, investiga os vínculos entre mulheres de diferentes gerações a partir de objetos guardados por uma família.

Outras produções percorrem caminhos distintos. Quantas Florestas?, de Bruno Rudolf, da Contos da Colmeia (SP), leva a crise climática para dentro da caixa, enquanto Margaridas, de Bruno Godinho, da Yepocá Cia. de Teatro (MG), apresenta uma floricultura onde uma avó cultiva plantas e afetos.

A fantasia e a literatura também aparecem em Dom Quixote, do soteropolitano Marcelo Santosto, que utiliza manipulação direta e teatro de sombras para recriar uma cena do personagem de Cervantes.

A programação internacional fica por conta de Por la Manigua, de Maria Silvestre, dos Manos Silvestres, de Cali, na Colômbia. A obra acompanha a jornada de Yamín até sua amiga, a mulher-pássaro. Entre os demais trabalhos estão Aceso do Arraial, da baiana Ester Brandão; Tesouro, de Paula Zorzal; Guerra dos Farrapos, de Cícero Neves; e Mansão Villa Hilda, de Dadá Munhoz, que explora os mistérios de um casarão de 1926.

Segundo Amara, a seleção considerou a participação de artistas de diferentes regiões, a diversidade de técnicas e as propostas dramatúrgicas, além de espetáculos voltados a públicos distintos, de crianças a adultos. A ideia é apresentar um panorama da produção contemporânea e das transformações da linguagem desde sua criação.

Um encontro de perto

A relação individual entre artista e espectador é uma das marcas dessa modalidade teatral. Em vez de acompanhar uma apresentação coletiva diante de um palco, cada pessoa é convidada a se aproximar da caixa e assistir à história por uma pequena abertura.

O contato começa antes mesmo da cena, com a recepção e a orientação feitas pelo próprio artista.

“O artista é artista, é animador do seu espetáculo, é iluminador, é bilheteiro, é porteiro. Ou seja, o artista recebe o seu público, é o artista que o convida a sentar, é o artista que explica como é que aquilo funciona, muitos artistas conversam sobre o seu espetáculo. Então essa relação que a gente, enquanto artista, pode ter com o público, é muito diferenciada, porque traz uma intimidade, traz uma proximidade, traz uma humanidade desse contato, olho no olho", comenta Amara.

A artista destaca que essa dinâmica cria uma relação de intimidade pouco comum em outras experiências cênicas. “O teatro lambe-lambe é como se fosse um abraço, um cochicho, um teatro que se conta ao pé do ouvido, coração com coração se encontra”, resume.

Encontro de Teatro Lambe-Lambe

Onde: Caixa Cultural Salvador – Unidade Pelourinho (sexta-feira) e Praça da Sé (sábado e domingo)

Caixa Cultural Salvador – Unidade Pelourinho (sexta-feira) e Praça da Sé (sábado e domingo) Gratuito

Mais informações: @caixaculturalsalvador

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.