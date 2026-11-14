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ARTES CÊNICAS

Espetáculo gratuito sobre profeta da mitologia grega chega a Salvador

Montagem inspirada na obra de Andrea Camilleri terá apresentação gratuita no Teatro Vila Velha

Eugênio Afonso
Por Eugênio Afonso
Montagem quer criar uma experiência que possa entrelaçar mito e autobiografia
Montagem quer criar uma experiência que possa entrelaçar mito e autobiografia - Foto: Dalton Valério

Tirésias, o adivinho cego de Tebas que, na mitologia grega, desafiou os deuses e recebeu o dom da profecia, está de passagem por Salvador por meio do espetáculo teatral Duas conversas com Tirésias.

Adaptado de um monólogo do escritor, roteirista e diretor de teatro e televisão italiano Andrea Camilleri, o solo será exibido no Teatro Vila Velha em apresentação única, e gratuita (ingressos no Sympla), no próximo dia 18, quarta-feira, às 19h30, seguido de um bate-papo com os artistas no final do espetáculo.

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Com direção da dramaturga e pesquisadora italiana Alessandra Vannucci, interpretação da atriz ítalo-brasileira Giovanna de Toni e música original, e ao vivo, de Beto Lemos, a montagem quer criar uma experiência que possa entrelaçar mito e autobiografia, memória e invenção.

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A ideia é cavalgar pelas nove existências do profeta cego narradas em 25 séculos de literatura, desde a tragédia grega até a poesia contemporânea. Nesta metamorfose ambulante, Tirésias aparece incorporando diversos gêneros e evocando outras personagens perturbadoras, como Jocasta, Édipo e Odisseu.

“No Vila Velha, aproveitaremos da proximidade do público para recriar um ambiente ritual menos solene do que divertido e irônico, pois Tirésias foi o adivinho que manipulou com seus oráculos toda a política de Tebas durante a saga dos tiranos descendentes de Cadmo (Laios, Édipo, Creonte)”, relata Vannucci.

“Além disso, acompanhando a cegueira de Tirésias, o público vai ver cada vez menos, até não ver praticamente nada; entretanto, conforme a sabedoria do sacerdote vidente, quanto menos se vê, mais se enxerga e compreende”, arremata a diretora.

Odisseia presente

Durante a encenação, a primeira conversa de Tirésias é com a decrépita sacerdotisa do templo de Delfos, anunciante dos oráculos que determinam o destino da estirpe de Cadmo. A segunda revela facetas inéditas da celebérrima personalidade do adivinho cego.

Alessandra lembra que o espetáculo ganha atualidade diante do recente interesse pelo filme de Christopher Nolan sobre a complexa trama de Odisseia, na qual Tirésias desempenha um papel misterioso.

Vanucci revela ainda que o Tirésias da montagem é um homem que, na sua nona e derradeira existência, encarnou em Salvador. “Ele mora no Pelourinho e se vira, naquela idade, vendendo fósforos na esquina e fazendo predições aos transeuntes. Também faz aparições em rituais locais e pontas em teatros, como o Vila Velha”.

“Imaginamos um Tirésias vivo e presente, que poderíamos encontrar na saída do teatro ou que já está entre nós, como um corpo velho, marginalizado, ao qual não se dá atenção”, alinhava Vannucci.

Este profeta grego interessa a Alessandra porque, na versão do mito narrada por Ovídio, sua longa existência mistura experiências que costumamos manter separadas: o masculino e o feminino, a visão e a cegueira, a vida e a morte. “Seu conhecimento passa pela transformação do corpo e do desejo”, comenta a diretora.

Antiga e contemporânea

Para Giovanna, o propósito do espetáculo é conversar com as pessoas sobre o enredo de uma obra clássica que permanece tão atual e contemporânea.

“Discutimos temas modernos a partir da tragédia grega. Nosso objetivo é fazer descontrair e pensar como somos igualmente humanos com nossos dramas, sonhos, desejos e pulsões”, pontua a intérprete.

Ela garante que o público vai ver mil anos de muitas histórias, onde se reconhecerá em cada período, já que Tirésias é a manifestação de todos os homens e mulheres ao longo dos séculos.

“Tirésias vive todos os gêneros na duração da peça. Ele é um ser plural sem idade nem tempo. Ele é um velho jovem, um homem-mulher, uma mulher-homem, um ser expandido que não se pode rotular. O ideal da sabedoria de uma ética sem preconceitos”, detalha a atriz.

“O Tirésias que estamos construindo apresenta muitas cores e formas. Não garante ser homem ou mulher, e nem mesmo ter existido de verdade. É emocionante o olhar dele percorrendo desde o Olimpo, os céus e a terra, vivendo todas as metamorfoses, vidente de fatos atuais e profecias milenares. Ele sou eu e é também você”, complementa e finaliza Giovanna.

Duas conversas com Tirésias tem produção do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro em comemoração aos 100 anos de Andrea Camilleri (1925-2019), completados no ano passado.

Duas conversas com Tirésias

  • Quando: 18 de novembro
  • Horário: 19h30
  • Onde: Teatro Vila Velha
  • Ingresso gratuito pelo Sympla
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