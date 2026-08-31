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ARTE

Exposição em Salvador reúne 10 fotógrafos em mostra coletiva

Artistas apresentam trabalhos desenvolvidos após um ano de oficinas e mentorias

Beatriz Santos
Por
Exposição coletiva “Quero Dizer o Que Vejo”
Exposição coletiva “Quero Dizer o Que Vejo” - Foto: Divulgação

Dez fotógrafos apresentam seus trabalhos na exposição coletiva “Quero Dizer o Que Vejo”, que será aberta na quinta-feira, 3, às 19h, na Aliança Francesa de Salvador. Com entrada gratuita, a mostra reúne produções desenvolvidas ao longo de um ciclo de oficinas e mentorias promovido pelo 2 Art Ateliê durante o último ano.

A exposição nasce como resultado desse processo de formação e reúne diferentes maneiras de construir imagens.

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Entre as abordagens exploradas pelos artistas estão fabulações, documentações e memórias, em trabalhos que partem de pesquisas e experiências desenvolvidas durante o percurso.

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Mostra reúne diferentes formas de criar imagens

Com curadoria de Helen Salomão e Renan Benedito, “Quero Dizer o Que Vejo” apresenta as pesquisas realizadas pelos dez participantes ao longo das oficinas e mentorias.

A proposta da exposição é abrir espaço para que cada artista compartilhe com o público suas próprias observações e reflexões. Dessa forma, a mostra reúne perspectivas distintas dentro de uma mesma experiência coletiva.

Fotografia além do circuito de exposições

O projeto também parte de uma crítica à ideia de produzir imagens exclusivamente para ocupar espaços em circuitos expositivos. Em vez disso, o processo valoriza a pesquisa, os testes e as possibilidades encontradas pelos artistas durante a criação.

A iniciativa foi desenvolvida pelo 2 Art Ateliê como uma ação colaborativa e sem fins lucrativos, baseada no compartilhamento de conhecimentos e experiências relacionados à fotografia.

Exposição: “Quero Dizer o Que Vejo”

  • Abertura: quinta-feira, 3 de setembro, às 19h
  • Local: Aliança Francesa de Salvador
  • Entrada: gratuita e aberta ao público
  • Curadoria: Helen Salomão e Renan Benedito
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arte Cultura Salvador

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