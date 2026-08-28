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‘O Médico da Luz’: peça revive episódio da trajetória de Bezerra de Menezes

Espetáculo produzido pelo Templo Vovô Pedro apresenta episódio inspirado na trajetória do médico

Redação
Por Redação
Peça sobre Bezerra de Menezes será apresentada neste sábado em Buraquinho
Peça sobre Bezerra de Menezes será apresentada neste sábado em Buraquinho - Foto: Divulgação

Uma passagem da vida de Bezerra de Menezes será levada ao palco neste sábado, 29, em Buraquinho, com a apresentação do espetáculo “Dr. Bezerra de Menezes, O Médico da Luz”. A sessão está marcada para as 19h, no Templo Vovô Pedro.

Produzida pelo próprio Templo Vovô Pedro, a montagem tem texto de Maria Fiúza e produção de Edu Adonai. A história é ambientada no Rio de Janeiro de 1885 e parte de um episódio inspirado na trajetória do médico.

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A peça apresenta Bezerra de Menezes a partir de uma perspectiva humana, destacando a escolha de colocar a compaixão e o cuidado com o próximo acima do dinheiro, do conforto e do próprio cansaço.

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A narrativa também propõe uma reflexão sobre situações em que alguém precisa de ajuda justamente quando não se está em condições ideais para oferecê-la. A partir desse conflito, o espetáculo aborda temas como medicina, humanidade, caridade e luz.

A apresentação acontece no Templo Vovô Pedro, em Buraquinho, no dia 29 de agosto de 2026. O ingresso tem preço único de R$ 30.

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Tags

Bezerra de Menezes humanidade medicina Teatro

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