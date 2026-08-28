‘O Médico da Luz’: peça revive episódio da trajetória de Bezerra de Menezes

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Uma passagem da vida de Bezerra de Menezes será levada ao palco neste sábado, 29, em Buraquinho, com a apresentação do espetáculo “Dr. Bezerra de Menezes, O Médico da Luz”. A sessão está marcada para as 19h, no Templo Vovô Pedro.

Produzida pelo próprio Templo Vovô Pedro, a montagem tem texto de Maria Fiúza e produção de Edu Adonai. A história é ambientada no Rio de Janeiro de 1885 e parte de um episódio inspirado na trajetória do médico.

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A peça apresenta Bezerra de Menezes a partir de uma perspectiva humana, destacando a escolha de colocar a compaixão e o cuidado com o próximo acima do dinheiro, do conforto e do próprio cansaço.

A narrativa também propõe uma reflexão sobre situações em que alguém precisa de ajuda justamente quando não se está em condições ideais para oferecê-la. A partir desse conflito, o espetáculo aborda temas como medicina, humanidade, caridade e luz.

A apresentação acontece no Templo Vovô Pedro, em Buraquinho, no dia 29 de agosto de 2026. O ingresso tem preço único de R$ 30.