Festival gratuito leva forró pé de serra ao Pelourinho nesta sexta

Quem gosta do forró pé de serra tem uma oportunidade para curtir o ritmo nesta sexta-feira, 15, na primeira edição do Festival de Forró Tradicional da Bahia, que acontece às 19h30 no Largo Tereza Batista, Pelourinho.

O objetivo do evento é promover o resgate à cultura musical tradicional nordestina e exaltar a importância dos forrozeiros de todo estado. Durante o evento haverá apresentações de cantores e sanfoneiros.

Produzido pela Associação Asa Branca dos Forrozeiros da Bahia, o projeto visa gerar renda para músicos, cantores e produtores do forró tradicional, além de fomentar o turismo como segmento importante da economia do estado, e fortalecer a imagem da Bahia como destino turístico

"A Asa Branca existe para unir forças aos forrozeiros da Bahia na luta pela manutenção do forró tradicional com fomento e buscas de oportunidades para que artistas possam expressar sua arte", diz a presidente da associação, Marizete Nascimento.

O forró, como estilo musical, é popularmente relacionado ao xote, xaxado e o baião, que possuem como base instrumental sanfona, triângulo e zabumba. O surgimento do ritmo está associado ao “forrobodó”, uma das festas mais populares no século 19 no Nordeste brasileiro.

Em 2021, o forró foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Atualmente, o forró é apreciado em todo o Brasil e é celebrado no dia 13 de dezembro, data de nascimento do sanfoneiro Luiz Gonzaga, ícone da cultura nordestina.