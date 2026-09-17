ENTRADA GRATUITA
Goethe-Institut Salvador recebe exposição sobre amor e violência
Mostra inédita em Salvador investiga representações do feminino, erotismo e violência na cultura
O Goethe-Institut Salvador inaugura no dia 25 de setembro de 2026 a exposição 'Dada a natureza das imagens não se exibem fotos', da artista Patrícia Paixão. A mostra investiga as relações entre amor romântico, erotismo e violência na cultura contemporânea por meio de arquivos visuais.
Destaques da exposição
- Artistas e curadoria: obras recentes de Patrícia Paixão com texto crítico de Alejandra Muñoz, professora da Escola de Belas Artes da UFBA.
- Metodologia: utilização de procedimentos de apropriação, deslocamento e manipulação de imagens da imprensa, do cinema e da pornografia.
- Formato: obras de caráter instalativo que abordam a representação do feminino e a saturação imagética.
- Declaração institucional: Leonel Henckes, diretor de operações da Residência Vila Sul, destaca a relevância do pensamento crítico sobre a circulação de imagens na sociedade.
Serviço
- Evento: Exposição de Patrícia Paixão no Goethe-Institut
- Abertura: 25 de setembro de 2026, às 19h
- Período de visitação: 25 de setembro a 24 de outubro de 2026
- Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h30
- Entrada: Gratuita
- Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia