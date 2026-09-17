Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

ENTRADA GRATUITA

Goethe-Institut Salvador recebe exposição sobre amor e violência

Mostra inédita em Salvador investiga representações do feminino, erotismo e violência na cultura

Jair Mendonça Jr
Por
Goethe-Institut Salvador-Bahia
Goethe-Institut Salvador-Bahia - Foto: Divulgação

O Goethe-Institut Salvador inaugura no dia 25 de setembro de 2026 a exposição 'Dada a natureza das imagens não se exibem fotos', da artista Patrícia Paixão. A mostra investiga as relações entre amor romântico, erotismo e violência na cultura contemporânea por meio de arquivos visuais.

Patrícia Paixão
Patrícia Paixão - Foto: Divulgação

Destaques da exposição

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Dada a natureza das imagens não se exibem fotos
Dada a natureza das imagens não se exibem fotos - Foto: Divulgação
  • Artistas e curadoria: obras recentes de Patrícia Paixão com texto crítico de Alejandra Muñoz, professora da Escola de Belas Artes da UFBA.
  • Metodologia: utilização de procedimentos de apropriação, deslocamento e manipulação de imagens da imprensa, do cinema e da pornografia.
  • Formato: obras de caráter instalativo que abordam a representação do feminino e a saturação imagética.
  • Declaração institucional: Leonel Henckes, diretor de operações da Residência Vila Sul, destaca a relevância do pensamento crítico sobre a circulação de imagens na sociedade.

Serviço

  • Evento: Exposição de Patrícia Paixão no Goethe-Institut
  • Abertura: 25 de setembro de 2026, às 19h
  • Período de visitação: 25 de setembro a 24 de outubro de 2026
  • Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h30
  • Entrada: Gratuita
  • Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia

Leia Também:

TEATRO

Humorista volta à Bahia com espetáculo solo antes de estreia no cinema
Humorista volta à Bahia com espetáculo solo antes de estreia no cinema imagem

CULTURA E ARTE

Espetáculo “Luna de Miel” leva humor e poesia ao Molière, em Salvador
Espetáculo “Luna de Miel” leva humor e poesia ao Molière, em Salvador imagem

GRATUITO

Festival gratuito de arte visual e tecnologia chega a Salvador
Festival gratuito de arte visual e tecnologia chega a Salvador imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Goethe-Institut Salvador

Relacionadas

Mais lidas