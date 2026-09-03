Humorista baiano Matheus Buente volta a Salvador com novo espetáculo

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Matheus Buente retorna a Salvador nos dias 19 e 20 de setembro para apresentar “O Problema é Theu”, espetáculo que combina humor, situações do cotidiano e questões sociais. As apresentações acontecem no Teatro Faresi, com sessões no sábado e no domingo.



A volta à capital baiana ocorre após uma sequência de apresentações em diferentes regiões do Brasil. Durante os meses de julho e agosto, o humorista passou por cidades como Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis.

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Espetáculo faz paralelo entre Salvador e outras cidades

A circulação pelo país também influencia a forma como Matheus conduz o espetáculo. Para ele, as diferenças entre os públicos ajudam a criar novas perspectivas para situações abordadas durante a apresentação.

“Nenhum lugar é igual ao outro. Existe uma diferença entre o público de cada cidade e o de Salvador. Por isso, o show trata de questões nacionais, mas eu sempre faço esse paralelo: como determinadas situações acontecem em Salvador e como seriam longe daqui”, explica.

Humor entre cotidiano e questões sociais

Professor de História e humorista, Matheus Buente reúne as duas experiências em seu trabalho. A vivência em sala de aula se conecta à atuação nos palcos, em uma comédia que utiliza acontecimentos cotidianos para provocar identificação e reflexão.

Em “O Problema é Theu”, esse olhar aparece na maneira como situações comuns são relacionadas a questões sociais e às particularidades de diferentes lugares.

Na capital baiana, o espetáculo terá duas sessões no Teatro Faresi. A apresentação acontece no sábado, 19 de setembro, às 19h, e no domingo, 20 de setembro, às 18h.

Os ingressos estão disponíveis pela Sympla e também podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

Matheus Buente com “O Problema é Theu”