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A Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu, em Salvador, passou por uma requalificação que recebeu investimento de aproximadamente R$ 8 milhões da Prefeitura.

As intervenções abrangeram os oito pavimentos do imóvel, que possui 5,4 mil m² de área construída, e incluíram melhorias na acessibilidade, climatização e infraestrutura dos espaços.

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Entre as mudanças realizadas estão a instalação de rampas de acesso e adequações para pessoas com deficiência (PCD), tratamento acústico dos ambientes e implantação de um sistema de energia solar na cobertura. As telhas também foram substituídas integralmente.

A estrutura renovada conta com palco climatizado de 102 m², auditório de 540 m², estúdio de som com portas acústicas, camarins, bares e espaços de apoio para shows e espetáculos. Também foram instalados um tablado para aulas de dança e uma cozinha industrial.

Espaço terá atividades culturais e educativas

A requalificação também contempla os ambientes utilizados pela Escola Mãe Hilda, que funciona na sede do Ilê e desenvolve ações de educação e formação cultural com crianças e jovens da comunidade.

Segundo a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, a estrutura contará ainda com salas destinadas a aulas de dança e informática, além de espaços para fortalecer as atividades da escola e implantar uma cozinha ancestral.

“É um trabalho integrado de toda a Prefeitura, em parceria com o Ilê, para entregar à cidade esse equipamento tão importante para o povo de Salvador”, afirmou.



A gestora realizou uma vistoria no imóvel na segunda-feira, 23, acompanhada de representantes do Ilê Aiyê e de integrantes da administração municipal.

A visita teve como objetivo verificar os últimos detalhes antes da entrega do equipamento, cuja inauguração está prevista para os próximos dias, ainda durante o mês da Consciência Negra, dentro da programação do Salvador Capital Afro.

Investimento na sede do Ilê Aiyê

A reforma também incluiu a instalação de uma subestação elétrica e a renovação das redes elétrica e hidráulica. Os serviços contemplaram ainda melhorias na iluminação, nos pisos, nas bancadas e nos banheiros.

As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Sucop.

O projeto contempla ainda salas administrativas, de diretoria e de reunião, varanda, terraço, copa e foyer, com climatização e estrutura de apoio.

Fundado em 1974, o Ilê Aiyê é considerado o bloco afro mais antigo do Brasil. A instituição se consolidou como uma das principais referências da cultura afro-brasileira e mantém projetos ligados à educação, à cidadania, à valorização da identidade negra e ao enfrentamento ao racismo, além de sua participação no Carnaval de Salvador.