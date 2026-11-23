FIM
16ª Jornada de Dança da Bahia encerra edição com show aberto
Apresentação exaltou a dança contemporânea e a cultura afro-baiana
A programação da 16ª Jornada de Dança da Bahia chegou ao fim neste domingo, 22. Após 5 dias de apresentações, workshops e intercâmbios culturais, o evento encerrou com um show a céu aberto no Largo da Mariquita, em Salvador.
O ponto alto do último dia foi a apresentação de “In C”, obra criada pela companhia alemã Sasha Waltz & Guests e conduzida pela artista da dança baiana Melissa Figueiredo. A profissional reuniu 15 bailarinos que fizeram parte de sua residência, realizada entre os dias 4 e 17 de novembro.
“Minha intenção foi fazer com que as pessoas da minha cidade pudessem dançar. Sempre foi um desejo muito grande compartilhar com os dançarinos baianos”, afirmou Melissa, que apresentou a coreografia de maneira gratuita para o público.
Participante da residência, o bailarino Douglas Aranha contou detalhes da experiência. “O processo da residência foi bastante intenso. A gente tinha algumas figuras, algumas células de movimento que precisavam ser feitas”, disse.
“Funcionava como um jogo e uma negociação o tempo todo. Todo mundo tinha que passar por esses movimentos, mas sem esquecer que nós éramos um grupo. É uma residência que vai ajudar bastante também na trajetória de todo mundo”, avaliou.
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Destaques da programação
Além da apresentação “In C”, outro destaque do último dia da programação foi o espetáculo Bendegó, do Nii/Colaboratório. A peça infantil apresentou às crianças a trajetória do meteorito Bendegó, encontrado no sertão baiano e conhecido por ter sobrevivido ao incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro.
O encerramento oficial foi realizado pelo cortejo do Malê Debalê, reconhecido como o maior balé afro do mundo. O grupo levou seus quase 45 anos de história para exaltar a cultura afro-brasileira no espaço.
“Quando a Jornada de Dança, em sua 16ª edição, convoca o Malê, é reconhecer também a nossa cultura dos blocos afro de Salvador e inserir dentro de um projeto de relevância”, disse Agnaldo Fonseca, coordenador do departamento de dança do Malê desde 2018.
“Para falar da Bahia é importante também trazer a sua cultura, fazer essa relação internacional, nacional, reconhecer também o nosso valor da cultura popular, dos blocos afro”, concluiu.