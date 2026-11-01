Jerônimo parabeniza Ilê pelos 52 anos: "patrimônio vivo da Bahia"

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) utilizou as redes sociais para parabenizar o Ilê Aiyê pelos 52 anos de história, celebrados neste domingo, 1º.

Na publização, o líder do Executivo estadual enalteceu a trajetória do primeiro bloco afro do Brasil, afirmando que são 52 anos de "cultura, resistência e afirmação da identidade negra".

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"São mais de cinco décadas valorizando a ancestralidade, fortalecendo a cultura afro-brasileira e fazendo da música, da arte e da educação instrumentos de transformação.

O Ilê é patrimônio vivo da Bahia e uma referência de luta, orgulho e pertencimento. Vida longa ao Mais Belo dos Belos!", escreveu o petista, acompanhado de uma sequência de fotos com indumentárias características do Ilê e momentos vividos com o bloco.

Confira publicação:

Hoje o Ilê Aiyê completa 52 anos de cultura, resistência e afirmação da identidade negra. São mais de cinco décadas valorizando a ancestralidade, fortalecendo a cultura afro-brasileira e fazendo da música, da arte e da educação instrumentos de transformação. O Ilê é patrimônio vivo da Bahia e uma referência de luta, orgulho e pertencimento. Vida longa ao Mais Belo dos Belos! ✊🏾❤️ — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 1, 2026

Ilê Aiyê anuncia tema do Carnaval 2027

Em celebração aos 52 anos do movimento, o Ilê Aiyê anunciou o tema que regerá o desfile no Carnaval 2027: “Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz”.

O Mais Belo dos Belos contará a história de um dos maiores fenômenos de empreendedorismo feminino do continente africano. O anúncio foi realizado neste domingo, 1º, no Pelourinho, em Salvador.