MAIS BELO DOS BELOS
Jerônimo parabeniza Ilê pelos 52 anos: "patrimônio vivo da Bahia"
Bloco Afro comemora aniversário neste domingo
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) utilizou as redes sociais para parabenizar o Ilê Aiyê pelos 52 anos de história, celebrados neste domingo, 1º.
Na publização, o líder do Executivo estadual enalteceu a trajetória do primeiro bloco afro do Brasil, afirmando que são 52 anos de "cultura, resistência e afirmação da identidade negra".
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"São mais de cinco décadas valorizando a ancestralidade, fortalecendo a cultura afro-brasileira e fazendo da música, da arte e da educação instrumentos de transformação.
O Ilê é patrimônio vivo da Bahia e uma referência de luta, orgulho e pertencimento. Vida longa ao Mais Belo dos Belos!", escreveu o petista, acompanhado de uma sequência de fotos com indumentárias características do Ilê e momentos vividos com o bloco.
Confira publicação:
Hoje o Ilê Aiyê completa 52 anos de cultura, resistência e afirmação da identidade negra. São mais de cinco décadas valorizando a ancestralidade, fortalecendo a cultura afro-brasileira e fazendo da música, da arte e da educação instrumentos de transformação. O Ilê é patrimônio vivo da Bahia e uma referência de luta, orgulho e pertencimento. Vida longa ao Mais Belo dos Belos! ✊🏾❤️— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 1, 2026
Ilê Aiyê anuncia tema do Carnaval 2027
Em celebração aos 52 anos do movimento, o Ilê Aiyê anunciou o tema que regerá o desfile no Carnaval 2027: “Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz”.
O Mais Belo dos Belos contará a história de um dos maiores fenômenos de empreendedorismo feminino do continente africano. O anúncio foi realizado neste domingo, 1º, no Pelourinho, em Salvador.