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MAIS BELO DOS BELOS

Jerônimo parabeniza Ilê pelos 52 anos: "patrimônio vivo da Bahia"

Bloco Afro comemora aniversário neste domingo

Sara Santos
Por
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) parabeniza Ilê Aiyê pelos 52 anos
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) parabeniza Ilê Aiyê pelos 52 anos - Foto: Reprodução/Instagram/@jeronimorodriguesba

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) utilizou as redes sociais para parabenizar o Ilê Aiyê pelos 52 anos de história, celebrados neste domingo, 1º.

Na publização, o líder do Executivo estadual enalteceu a trajetória do primeiro bloco afro do Brasil, afirmando que são 52 anos de "cultura, resistência e afirmação da identidade negra".

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"São mais de cinco décadas valorizando a ancestralidade, fortalecendo a cultura afro-brasileira e fazendo da música, da arte e da educação instrumentos de transformação.

O Ilê é patrimônio vivo da Bahia e uma referência de luta, orgulho e pertencimento. Vida longa ao Mais Belo dos Belos!", escreveu o petista, acompanhado de uma sequência de fotos com indumentárias características do Ilê e momentos vividos com o bloco.

Confira publicação:

Ilê Aiyê anuncia tema do Carnaval 2027

Em celebração aos 52 anos do movimento, o Ilê Aiyê anunciou o tema que regerá o desfile no Carnaval 2027: “Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz”.

O Mais Belo dos Belos contará a história de um dos maiores fenômenos de empreendedorismo feminino do continente africano. O anúncio foi realizado neste domingo, 1º, no Pelourinho, em Salvador.

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bloco afro Ilê Aiyê Jerônimo Rodrigues

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