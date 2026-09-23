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ARTE

Livro que mistura memória e ficção terá lançamento em Salvador

Obra de Suênio Campos de Lucena atravessa infância, afetos, jornalismo e experiências pessoais

Beatriz Santos
Por
Suênio Campos de Lucena
Suênio Campos de Lucena - Foto: Divulgação

O escritor paraibano Suênio Campos de Lucena lança, nesta sexta-feira, 25, em Salvador, o livro Nós e os laços, obra que combina contos e memórias para explorar diferentes momentos de sua trajetória.

O lançamento acontece a partir das 17h, no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, com publicação da editora baiana P55 Edição.

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A obra apresenta uma estrutura formada por cinco contos e cinco ensaios memorialísticos, que se aproximam e se afastam ao longo da leitura.

Entre as lembranças abordadas estão a infância no sertão, a morte do pai, a descoberta da sexualidade, as amizades da juventude, a formação em Jornalismo, a chegada a Salvador e experiências da vida adulta.

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Onde termina a memória e começa a ficção?

Em Nós e os laços, Lucena transforma a relação entre memória e ficção em parte central da experiência de leitura. Os cinco contos se entrelaçam aos cinco ensaios memorialísticos, criando uma organização que inicialmente pode parecer rígida, como se as memórias preparassem o caminho para as histórias ficcionais.

A fronteira, porém, permanece incerta. O livro não permite determinar completamente o que aconteceu de fato e o que foi imaginado, nem separar com precisão aquilo que o autor revela sobre si do que constrói literariamente.

Sobre o livro, ele comenta: “Por trás de cada conto se escondem bastidores e sombras. Os textos de ficção se relacionam, muitas vezes, com os textos sobre a vida. Estes textos de memória, inclusive, se destacam pela sinceridade com que conto fatos pessoais, como a infância do garoto do sertão tomada pela morte do pai, a literatura de Cordel, a descoberta da sexualidade, o curso de Jornalismo feito em João Pessoa, a chegada em Salvador, o convívio com a escritora paulista Lygia Fagundes Telles.

"Narro até a difícil experiência de ter ficado internado por Covid-19, quando ainda não havia vacina — verdades que revelam e expõem fatos e histórias sob a força da palavra”, completa.

O autor também aborda no livro lembranças relacionadas à literatura, à televisão e à própria trajetória como jornalista. “Estão lá a imaginação do menino em meio às novelas da Tupi e aos livros de Sidney Sheldon, a perda do primeiro amigo, a viagem feita e planejada por um jovem de vinte e poucos anos que resolveu percorrer boa parte do Brasil a fim de entrevistar João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Lya Luft, Dias Gomes, Ferreira Gullar, Paulo Coelho, Gilberto Braga e tantos outros que responderam às perguntas provocativas deste jovem jornalista”, afirma o autor.

Obra percorre diferentes fases da trajetória do escritor

Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Suênio Campos de Lucena é doutor pela Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolveu uma tese sobre a obra de Lygia Fagundes Telles.

O escritor também organizou os livros Durante aquele estranho chá e Conspiração de nuvens, ambos publicados pela Companhia das Letras. As obras transitam entre memória, crônica e elementos de ficção.

Lucena é ainda autor de Histórias de Júlia, romance; Depois de abril, livro de contos; e 21 escritores brasileiros, de entrevistas. Também participou das antologias Eros sobre os abismos, publicada pela P55 Edição, e Histórias e histórias da Bahia, da Editora Caramurê, entre outras.

Escritor destaca os laços e afetos presentes nos contos

A relação entre literatura, memória e afetos também aparece na leitura de Marcus Vinícius Rodrigues, escritor e amigo de Lucena que colaborou com a obra.

“Na ficção, os contos bem engendrados revelam a forma­ção literária, as influências díspares de autores rurais e urbanos, com um olhar singular para os laços e os nós dos afetos que unem e desunem pes­soas. Individualmente e em conjunto, cada texto, dentro do leitor, desata os fios emaranhados da própria alma”.

Rodrigues também relaciona a trajetória pessoal do escritor à experiência de outros nordestinos que deixam o sertão e constroem uma trajetória em grandes centros urbanos.

“Falando de sua vida e fazendo literatura, o autor se afirma como um retrato aca­bado do brasileiro que sai do sertão mí­tico e conquista a maior cidade do país. Sem se dar conta, ele faz o trajeto hu­mano e literário do nordestino. Onde a realidade? Onde a ficção? Escrevendo, escrevendo-se, Suênio é personagem de si, da história do Brasil e da literatura”, conclui.

Nós e os laços também amplia a parceria de Suênio Campos de Lucena com a P55 Edição, editora comandada por André e Marcelo Portugal. “É sempre prazeroso publicar livros de autores como Suênio, tão fortemente dedicados à construção literária. Sua obra tem a qualidade que a P55 se orgulha de alcançar”, afirma André.

Lançamento do livro Nós e os laços

  • Autor: Suênio Campos de Lucena
  • Editora: P55 Edição
  • Data: 25 de setembro, sexta-feira, às 17h
  • Local: KreativLab do Goethe-Institut Salvador – Av. Sete de Setembro, 1809, Corredor da Vitória, Salvador/BA
  • Preço do livro: R$ 50,00
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