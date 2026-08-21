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CULTURA

Livro sobre memória negra ganha lançamento com cortejo em Salvador

Mel Adún apresenta “Memórias de Naramin” com música, capoeira, dança e histórias

Isabela Cardoso
Por
Escritora Mel Adún
Escritora Mel Adún - Foto: Divulgação

Salvador recebe, neste sábado, 22, o lançamento de Memórias de Naramin, novo livro infantojuvenil da escritora Mel Adún. A partir das 15h, crianças, jovens e responsáveis participam de um cortejo pelo Centro Histórico, seguido por atividades gratuitas de música, dança, capoeira e contação de histórias.

A programação começa no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, e passa pela Casa Baiáfrica Centro Cultural Os Negões antes de chegar à Casa do Benin, onde será realizado o lançamento da obra.

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Livro aproxima crianças da história da diáspora africana

Em Memórias de Naramin, publicado pela Editora Pêrabook, a autora apresenta uma personagem que atravessa oceanos e continentes levando peças de arte e histórias para compartilhar.

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Durante a jornada, Naramin encontra Aqualtune, princesa do Reino do Congo associada à resistência negra e à luta por liberdade no século XVIII. O encontro entre as personagens conduz a narrativa e estabelece uma conexão entre diferentes tempos, territórios e experiências da diáspora africana.

A obra utiliza a literatura para aproximar o público infantojuvenil de referências históricas e culturais ligadas à formação da memória negra.

Cortejo terá música, dança e capoeira

A programação começa com um percurso acompanhado pela Yayá Muxima, que conduzirá o público do Largo do Cruzeiro de São Francisco até a Casa Baiáfrica Centro Cultural Os Negões, na Rua João de Deus, nº 12.

No local, será realizada uma primeira vivência antes da retomada do cortejo em direção à Casa do Benin.

Entre as atividades estão oficinas gratuitas de capoeira do grupo Dendê de Aro Amarelo e uma vivência de dança afro conduzida pela companhia Viver Brasil, de Los Angeles.

A Yayá Muxima também integra a programação musical do encontro.

Cerca de 100 crianças receberão livros

A programação deve reunir cerca de 100 crianças e jovens de diferentes instituições de Salvador. Entre os participantes estão integrantes da creche comunitária do Instituto Prof. Hamilta, Instituto Odará, Terreiro São Jorge Filhos da Goméia e jovens alunos do Dendê de Aro Amarelo.

Também participam jovens ligados ao Terreiro da Casa Branca e aos Barris.

Para esse público, serão distribuídos gratuitamente exemplares de Memórias de Naramin.

A proposta é transformar o lançamento em uma experiência coletiva que reúna literatura e manifestações culturais em um percurso por espaços ligados à memória afro-brasileira no Centro Histórico.

Escritora tem trajetória ligada à literatura negra

Mel Adún vive atualmente no Harlem, em Nova York, onde é doutoranda no Departamento de Espanhol e Português da New York University (NYU).

Sua trajetória literária começou em 2004, quando passou a publicar no Suplemento Infantil do jornal A Tarde. No ano seguinte, integrou a série Cadernos Negros.

Desde então, participou de mais de 20 antologias e publicou sete livros autorais voltados aos públicos infantil e adulto.

Mestra em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Mel também atua como editora da Ogum's Toques Negros e integra o coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres, formado dentro da Penitenciária Feminina de Salvador.

A escritora ainda é fundadora e idealizadora do programa Tobossis Virando a Mesa, primeira webTV brasileira dedicada às questões de raça e gênero produzida por e para mulheres negras.

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Cultura literatura Salvador

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