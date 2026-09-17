Maca Reggae Samba é confirmada no Festival de Reggae do Capão

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O Festival de Reggae do Vale do Capão - Nós Somos o Mundo anunciou mais uma atração para a edição de 2026. A banda Maca Reggae Samba fará uma apresentação inédita no evento, entre os dias 9 e 11 de outubro, na Chapada Diamantina.

A banda subirá ao palco com dois convidados internacionais: o pianista de reggae jazz Jaime Hinckson, vencedor de dois prêmios Grammy, e a cantora e compositora norte-americana Sailor Jane.

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O festival é gratuito e independente e também terá apresentações de artistas da Bahia, sound systems, arte circense e oficinas. Para viabilizar a programação, a organização mantém uma campanha de financiamento colaborativo e pede o apoio de moradores, visitantes, simpatizantes e empresários locais.

Maca Reggae Samba prepara apresentação inédita

Idealizada por Victor Souza, a Maca Reggae Samba surgiu da proposta de aproximar sonoridades da Bahia da cadência do reggae jamaicano. O músico vive nos Estados Unidos desde 2007 e também atua como produtor cultural.

A banda foi vencedora do prêmio Focus Brasil de Melhor Banda Brasileira nos EUA em 2016 e 2017. O grupo já dividiu apresentações com nomes como The Wailers, Black Uhuru, Sizzla, Carlton Coffie, Pato Baton, Los Cafres, Cidade Negra e Margareth Menezes.

Para o festival no Vale do Capão, Victor Souza afirma ter preparado uma apresentação específica para a ocasião.

“Me sinto muito feliz em poder somar para um movimento comunitario em um lugar tão especial como o Capão! Educação ambiental é um tema forte em nosso trabalho e acho que lugares como o Capão são de extrema relevancia para nosso discurso!”, afirmou o músico.

“Planejei uma apresentação unica especialmente para este show e esperamos presentear essa comunidade com o melhor que temos para oferecer para que se eternize nas nossas memorias e na do publico como um dia muito especial!”, acrescentou.

Convidados internacionais

Jaime Hinckson integra a apresentação da Maca Reggae Samba. O pianista, diretor musical e produtor jamaicano-americano é vencedor de dois prêmios Grammy como compositor e produtor de Melhor Álbum de Reggae, em 2023 e 2024.

Hinckson já trabalhou com artistas como Julian Marley, The Wailing Souls e Hempress Sativa. Morando na Bahia há quase dois anos, ele também afirmou estar animado para retornar ao Capão.

“É uma honra me apresentar este ano, e espero que o público peça a minha volta nas próximas edições. Adoro compartilhar minha cultura jamaicana com o Brasil sempre que tenho oportunidade. Muito ansioso pra sorrir e dançar com vocês em breve, Capão!”, declarou.

A apresentação também contará com Sailor Jane, cantora e compositora norte-americana que combina reggae, soul e ritmos tropicais em seu trabalho.

Da esquerda pra direita: Victor Souza, Jaime Hinckson e Sailor Jane - Foto: Divulgação

Artistas da Bahia também integram programação

Além da nova atração, o Festival de Reggae do Vale do Capão reúne nomes da cena musical baiana. A programação inclui Sistah Noëmi, cantora e compositora soteropolitana com trabalho voltado ao reggae autoral.

Também estão confirmados o Pedras Elementais, projeto de sound system comandado pelo produtor e engenheiro de som chileno Pablo Molina, radicado no Capão, com participações de Tereza Raquel, Leonardo Frodo, Frankko, Passáro Celeste e Raquel Roriz.

A programação ainda terá Flavus Selectah, DJ com mais de 20 anos de trajetória; Baronesa, cantora, compositora e musicoterapeuta; DichavA, banda formada no Vale do Capão; Chapada Roots, grupo de Barra do Mendes que atua desde 2000; e Conexão Ponte Velha, banda autoral e familiar de reggae roots da zona rural de Palmeiras.

Oficinas e atrações culturais

O festival também terá atividades gratuitas de formação, dança, artesanato e apresentações circenses.

Dery Lima, do Malabares Mágicos e idealizador e produtor do evento, apresenta o espetáculo solo de fogo “Nós Somos o Mundo”.

As oficinas de dança reggae do Jahmove Reggae Steps serão ministradas por Paty Crespí nos dias 9 e 10 de outubro. Já Amanda Abade conduz uma oficina gratuita de crochê e artesanato pelo Danda Roots Ateliê nos dias 10 e 11, no Coreto da Vila.

Festival pede apoio para manter programação gratuita

Com entrada gratuita e sem cobrança de ingressos, o Festival de Reggae do Vale do Capão depende de financiamento colaborativo para cobrir custos de estrutura, som, iluminação, acolhimento e logística dos artistas.

A organização pede contribuições de moradores, visitantes, simpatizantes e empresários locais. Os valores podem ser destinados por meio do site oficial do evento, Nós Somos o Mundo.

Além da programação cultural, o festival também movimenta a economia local, com impacto em pousadas, restaurantes, guias turísticos e no comércio do distrito de Caeté-Açu e do município de Palmeiras.