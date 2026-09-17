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CULTURA

Maca Reggae Samba é confirmada no Festival de Reggae do Capão

Evento gratuito terá show inédito com músicos premiados internacionalmente

Isabela Cardoso
Por
2ª edição do Festival de Reggae do Vale do Capão
2ª edição do Festival de Reggae do Vale do Capão - Foto: Divulgação

O Festival de Reggae do Vale do Capão - Nós Somos o Mundo anunciou mais uma atração para a edição de 2026. A banda Maca Reggae Samba fará uma apresentação inédita no evento, entre os dias 9 e 11 de outubro, na Chapada Diamantina.

A banda subirá ao palco com dois convidados internacionais: o pianista de reggae jazz Jaime Hinckson, vencedor de dois prêmios Grammy, e a cantora e compositora norte-americana Sailor Jane.

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O festival é gratuito e independente e também terá apresentações de artistas da Bahia, sound systems, arte circense e oficinas. Para viabilizar a programação, a organização mantém uma campanha de financiamento colaborativo e pede o apoio de moradores, visitantes, simpatizantes e empresários locais.

Maca Reggae Samba prepara apresentação inédita

Idealizada por Victor Souza, a Maca Reggae Samba surgiu da proposta de aproximar sonoridades da Bahia da cadência do reggae jamaicano. O músico vive nos Estados Unidos desde 2007 e também atua como produtor cultural.

A banda foi vencedora do prêmio Focus Brasil de Melhor Banda Brasileira nos EUA em 2016 e 2017. O grupo já dividiu apresentações com nomes como The Wailers, Black Uhuru, Sizzla, Carlton Coffie, Pato Baton, Los Cafres, Cidade Negra e Margareth Menezes.

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Para o festival no Vale do Capão, Victor Souza afirma ter preparado uma apresentação específica para a ocasião.

“Me sinto muito feliz em poder somar para um movimento comunitario em um lugar tão especial como o Capão! Educação ambiental é um tema forte em nosso trabalho e acho que lugares como o Capão são de extrema relevancia para nosso discurso!”, afirmou o músico.

“Planejei uma apresentação unica especialmente para este show e esperamos presentear essa comunidade com o melhor que temos para oferecer para que se eternize nas nossas memorias e na do publico como um dia muito especial!”, acrescentou.

Convidados internacionais

Jaime Hinckson integra a apresentação da Maca Reggae Samba. O pianista, diretor musical e produtor jamaicano-americano é vencedor de dois prêmios Grammy como compositor e produtor de Melhor Álbum de Reggae, em 2023 e 2024.

Hinckson já trabalhou com artistas como Julian Marley, The Wailing Souls e Hempress Sativa. Morando na Bahia há quase dois anos, ele também afirmou estar animado para retornar ao Capão.

“É uma honra me apresentar este ano, e espero que o público peça a minha volta nas próximas edições. Adoro compartilhar minha cultura jamaicana com o Brasil sempre que tenho oportunidade. Muito ansioso pra sorrir e dançar com vocês em breve, Capão!”, declarou.

A apresentação também contará com Sailor Jane, cantora e compositora norte-americana que combina reggae, soul e ritmos tropicais em seu trabalho.

Da esquerda pra direita: Victor Souza, Jaime Hinckson e Sailor Jane
Da esquerda pra direita: Victor Souza, Jaime Hinckson e Sailor Jane - Foto: Divulgação

Artistas da Bahia também integram programação

Além da nova atração, o Festival de Reggae do Vale do Capão reúne nomes da cena musical baiana. A programação inclui Sistah Noëmi, cantora e compositora soteropolitana com trabalho voltado ao reggae autoral.

Também estão confirmados o Pedras Elementais, projeto de sound system comandado pelo produtor e engenheiro de som chileno Pablo Molina, radicado no Capão, com participações de Tereza Raquel, Leonardo Frodo, Frankko, Passáro Celeste e Raquel Roriz.

A programação ainda terá Flavus Selectah, DJ com mais de 20 anos de trajetória; Baronesa, cantora, compositora e musicoterapeuta; DichavA, banda formada no Vale do Capão; Chapada Roots, grupo de Barra do Mendes que atua desde 2000; e Conexão Ponte Velha, banda autoral e familiar de reggae roots da zona rural de Palmeiras.

Oficinas e atrações culturais

O festival também terá atividades gratuitas de formação, dança, artesanato e apresentações circenses.

Dery Lima, do Malabares Mágicos e idealizador e produtor do evento, apresenta o espetáculo solo de fogo “Nós Somos o Mundo”.

As oficinas de dança reggae do Jahmove Reggae Steps serão ministradas por Paty Crespí nos dias 9 e 10 de outubro. Já Amanda Abade conduz uma oficina gratuita de crochê e artesanato pelo Danda Roots Ateliê nos dias 10 e 11, no Coreto da Vila.

Festival pede apoio para manter programação gratuita

Com entrada gratuita e sem cobrança de ingressos, o Festival de Reggae do Vale do Capão depende de financiamento colaborativo para cobrir custos de estrutura, som, iluminação, acolhimento e logística dos artistas.

A organização pede contribuições de moradores, visitantes, simpatizantes e empresários locais. Os valores podem ser destinados por meio do site oficial do evento, Nós Somos o Mundo.

Além da programação cultural, o festival também movimenta a economia local, com impacto em pousadas, restaurantes, guias turísticos e no comércio do distrito de Caeté-Açu e do município de Palmeiras.

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Tags

chapada diamantina música reggae

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