Roberta Campos faz show gratuito no Pelourinho neste sábado

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A cantora e compositora Roberta Campos se apresenta neste sábado, 22, às 18h30, no Largo da Tieta, no Pelourinho, em Salvador. Com entrada gratuita, o show integra a programação do Festival Pelourinho Cultural e reúne sucessos da artista e releituras de canções de Luiz Caldas.

Conhecida pela trajetória na MPB, Roberta Campos chega ao Centro Histórico com músicas que ajudaram a marcar sua carreira, entre elas “Minha Felicidade” e “De Janeiro a Janeiro”.

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O repertório também ganha um sotaque baiano com versões de canções de Luiz Caldas, aproximando o trabalho da cantora da produção musical do estado.

A apresentação faz parte da programação do Festival Pelourinho Cultural, projeto que promove uma série de atividades artísticas e ocupa diferentes espaços do Centro Histórico de Salvador.

Roberta Campos tem indicação ao Grammy Latino

Ao longo da carreira, Roberta Campos acumulou conquistas na música brasileira. O álbum Todo Caminho é Sorte recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de MPB.

A cantora também soma 21 músicas incluídas em trilhas sonoras de novelas e conquistou Discos de Ouro pelos trabalhos Varrendo a Lua e Todo Caminho é Sorte.

Suas composições também alcançaram diferentes públicos por meio da execução em rádios de todo o país.

Com uma trajetória marcada por canções autorais e interpretações delicadas, Roberta Campos consolidou sua presença na música brasileira contemporânea, transitando pela MPB com repertório reconhecido pelo público.

Artista faz homenagem à música baiana

A participação de Luiz Caldas no repertório ganha destaque na apresentação em Salvador. As releituras permitem que Roberta Campos dialogue com uma referência da música produzida na Bahia.

A escolha também amplia a proposta do show dentro do Festival Pelourinho Cultural, que leva atrações musicais ao Centro Histórico e aproxima artistas de diferentes trajetórias do público baiano.