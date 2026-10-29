HALLOWEEN
Salvador recebe feira gratuita de terror com jogos e cosplay
Evento reúne criadores de histórias fantásticas, concurso de cosplay, feira de artistas, jogos e ofi
Salvador recebe, neste sábado, 31 de outubro, uma edição especial do Calafrio, evento dedicado ao terror e ao imaginário fantástico. Com entrada gratuita, a programação começa às 13h, na ACBEU da Magalhães Neto, e celebra os 10 anos da iniciativa com o tema “Lendas Brasileiras”, reunindo atrações para fãs de horror, literatura, audiovisual e cultura pop.
Entre os destaques está a participação de Cláudia Sardinha, criadora da série Vermelho Sangue, do Globoplay, além do escritor baiano Ian Fraser. A programação também inclui concurso de cosplay, feira de artistas locais, jogos, oficinas e atividades interativas ao longo do dia.
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Calafrio celebra 10 anos com histórias de terror brasileiras
A edição comemorativa aposta nas lendas brasileiras como ponto de partida para aproximar o público de narrativas fantásticas que atravessam o imaginário popular. A proposta reúne diferentes expressões artísticas ligadas ao horror, com espaço para literatura, quadrinhos, audiovisual e produções autorais.
Um dos momentos da programação será o painel sobre Vermelho Sangue, com Cláudia Sardinha, marcado para as 16h40, no palco principal. A série explora mitologias de vampiros e lobisomens sob uma perspectiva contemporânea e brasileira, aproximando o audiovisual de elementos sobrenaturais presentes na cultura popular.
Outro convidado é Ian Fraser, escritor baiano que participa de um bate-papo sobre o universo das lendas brasileiras, às 15h20. Os encontros integram a proposta de aproximar o público de profissionais envolvidos na criação de histórias e universos ficcionais.
Concurso de cosplay e feira de artistas estão entre as atrações
Os fãs de caracterização também terão espaço na programação. O evento recebe o concurso internacional de cosplay CWM, cuja final está programada para acontecer em Portugal. A edição conta com Ari Caiado como jurada.
O público também poderá acompanhar o desfile cosplay, previsto para as 17h30, e o concurso, às 18h30. O resultado do desfile e o encerramento do evento estão programados para as 20h.
A feira de artistas locais e o Artist Alley completam a experiência, com trabalhos autorais e atividades voltadas à produção independente de artes e quadrinhos.
No espaço, estão previstos bate-papos sobre a produção independente de quadrinhos e artes de terror e horror, com Mariow, e sobre histórias e HQs sobrenaturais no mercado brasileiro, com Cath Almeida.
Oficinas, games e atividades interativas completam programação
Além das atrações no palco principal, o Calafrio terá uma programação paralela com desafios, jogos e oficinas para os visitantes.
No palco principal, a agenda começa às 14h, com o bate-papo “Lendas do Sertão”, com Basin. Às 14h40, Sérgio Zansk, do Cine Dendê, e Lazaro Mesquita, do Prepara a Pipoca, comandam uma atividade sobre os melhores filmes de terror de 2026.
Já no espaço Maker, o público poderá participar de oficinas de estilização de perucas cosplay, modelagem em massa de EVA, maquiagem de terror e gravura.
Lojas, jogos de tabuleiro, arena de games, RPG e workshops também integram a programação, que reúne diferentes possibilidades para quem deseja explorar o universo fantástico durante o Halloween.
Confira a programação do Calafrio em Salvador
Palco Principal
- 14h: Bate-papo “Lendas do Sertão”, com Basin
- 14h40: Tierlist: Melhores Filmes de Terror de 2026, com Sérgio Zansk (Cine Dendê) e Lazaro Mesquita (Prepara a Pipoca)
- 15h20: Bate-papo “O universo das lendas brasileiras”, com Ian Fraser
- 16h: Quiz Premiado
- 16h40: Painel “Vermelho Sangue”, com Claudia Sardinha
- 17h30: Desfile Cosplay
- 18h30: Concurso Cosplay CWM
- 19h30: Preview ARCADE, com DJ Tommy Oliver
- 20h: Resultado do Desfile Cosplay e encerramento do evento
Palco Artist's Alley
- 14h: Retrato Mal Falado – Você consegue adivinhar qual é o personagem?, com Zahi
- 14h20: Como trabalhar com produção independente de quadrinhos e artes de terror e horror, com Mariow
- 14h50: Retrato Trocado – Artista Desenha Artista, com Shuri
- 15h10: Histórias e HQs Sobrenaturais no mercado brasileiro, com Cath Almeida
- 15h40: Em 20 segundos se pode desenhar! Desafio de Memória, com Cath Almeida
Workshops – Espaço Maker
- 14h30: Estilizando Perucas Cosplay, com Niki
- 15h30: Modelagem em massa de EVA, com Victor Karl e Nalu Kitsune, do Cosplayers BA
- 16h30: Intervalo
- 17h10: Make Terror, com Anna Victoria
- 18h10: Gravura, com Basin
- 19h10: Encerramento do Espaço Maker
Calafrio – Lendas Brasileiras (Edição Comemorativa de 10 anos)
- Data: 31 de outubro
- Horário: A partir das 13h
- Local: ACBEU, na Magalhães Neto, próximo à TK Tower, em Salvador
- Entrada gratuita