Salvador recebe feira gratuita de terror com jogos e cosplay

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Salvador recebe, neste sábado, 31 de outubro, uma edição especial do Calafrio, evento dedicado ao terror e ao imaginário fantástico. Com entrada gratuita, a programação começa às 13h, na ACBEU da Magalhães Neto, e celebra os 10 anos da iniciativa com o tema “Lendas Brasileiras”, reunindo atrações para fãs de horror, literatura, audiovisual e cultura pop.

Entre os destaques está a participação de Cláudia Sardinha, criadora da série Vermelho Sangue, do Globoplay, além do escritor baiano Ian Fraser. A programação também inclui concurso de cosplay, feira de artistas locais, jogos, oficinas e atividades interativas ao longo do dia.

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Calafrio celebra 10 anos com histórias de terror brasileiras

A edição comemorativa aposta nas lendas brasileiras como ponto de partida para aproximar o público de narrativas fantásticas que atravessam o imaginário popular. A proposta reúne diferentes expressões artísticas ligadas ao horror, com espaço para literatura, quadrinhos, audiovisual e produções autorais.

Um dos momentos da programação será o painel sobre Vermelho Sangue, com Cláudia Sardinha, marcado para as 16h40, no palco principal. A série explora mitologias de vampiros e lobisomens sob uma perspectiva contemporânea e brasileira, aproximando o audiovisual de elementos sobrenaturais presentes na cultura popular.

Outro convidado é Ian Fraser, escritor baiano que participa de um bate-papo sobre o universo das lendas brasileiras, às 15h20. Os encontros integram a proposta de aproximar o público de profissionais envolvidos na criação de histórias e universos ficcionais.

Concurso de cosplay e feira de artistas estão entre as atrações

Os fãs de caracterização também terão espaço na programação. O evento recebe o concurso internacional de cosplay CWM, cuja final está programada para acontecer em Portugal. A edição conta com Ari Caiado como jurada.

O público também poderá acompanhar o desfile cosplay, previsto para as 17h30, e o concurso, às 18h30. O resultado do desfile e o encerramento do evento estão programados para as 20h.

A feira de artistas locais e o Artist Alley completam a experiência, com trabalhos autorais e atividades voltadas à produção independente de artes e quadrinhos.

No espaço, estão previstos bate-papos sobre a produção independente de quadrinhos e artes de terror e horror, com Mariow, e sobre histórias e HQs sobrenaturais no mercado brasileiro, com Cath Almeida.

Oficinas, games e atividades interativas completam programação

Além das atrações no palco principal, o Calafrio terá uma programação paralela com desafios, jogos e oficinas para os visitantes.

No palco principal, a agenda começa às 14h, com o bate-papo “Lendas do Sertão”, com Basin. Às 14h40, Sérgio Zansk, do Cine Dendê, e Lazaro Mesquita, do Prepara a Pipoca, comandam uma atividade sobre os melhores filmes de terror de 2026.

Já no espaço Maker, o público poderá participar de oficinas de estilização de perucas cosplay, modelagem em massa de EVA, maquiagem de terror e gravura.

Lojas, jogos de tabuleiro, arena de games, RPG e workshops também integram a programação, que reúne diferentes possibilidades para quem deseja explorar o universo fantástico durante o Halloween.

Confira a programação do Calafrio em Salvador

Palco Principal

14h: Bate-papo “Lendas do Sertão”, com Basin

Bate-papo “Lendas do Sertão”, com Basin 14h40: Tierlist: Melhores Filmes de Terror de 2026, com Sérgio Zansk (Cine Dendê) e Lazaro Mesquita (Prepara a Pipoca)

Tierlist: Melhores Filmes de Terror de 2026, com Sérgio Zansk (Cine Dendê) e Lazaro Mesquita (Prepara a Pipoca) 15h20: Bate-papo “O universo das lendas brasileiras”, com Ian Fraser

Bate-papo “O universo das lendas brasileiras”, com Ian Fraser 16h: Quiz Premiado

Quiz Premiado 16h40: Painel “Vermelho Sangue”, com Claudia Sardinha

Painel “Vermelho Sangue”, com Claudia Sardinha 17h30: Desfile Cosplay

Desfile Cosplay 18h30: Concurso Cosplay CWM

Concurso Cosplay CWM 19h30: Preview ARCADE, com DJ Tommy Oliver

Preview ARCADE, com DJ Tommy Oliver 20h: Resultado do Desfile Cosplay e encerramento do evento

Palco Artist's Alley

14h: Retrato Mal Falado – Você consegue adivinhar qual é o personagem?, com Zahi

Retrato Mal Falado – Você consegue adivinhar qual é o personagem?, com Zahi 14h20: Como trabalhar com produção independente de quadrinhos e artes de terror e horror, com Mariow

Como trabalhar com produção independente de quadrinhos e artes de terror e horror, com Mariow 14h50: Retrato Trocado – Artista Desenha Artista, com Shuri

Retrato Trocado – Artista Desenha Artista, com Shuri 15h10: Histórias e HQs Sobrenaturais no mercado brasileiro, com Cath Almeida

Histórias e HQs Sobrenaturais no mercado brasileiro, com Cath Almeida 15h40: Em 20 segundos se pode desenhar! Desafio de Memória, com Cath Almeida

Workshops – Espaço Maker

14h30: Estilizando Perucas Cosplay, com Niki

Estilizando Perucas Cosplay, com Niki 15h30: Modelagem em massa de EVA, com Victor Karl e Nalu Kitsune, do Cosplayers BA

Modelagem em massa de EVA, com Victor Karl e Nalu Kitsune, do Cosplayers BA 16h30: Intervalo



17h10: Make Terror, com Anna Victoria



18h10: Gravura, com Basin

19h10: Encerramento do Espaço Maker

Calafrio – Lendas Brasileiras (Edição Comemorativa de 10 anos)