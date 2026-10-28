Salvador recebe festival gratuito com música, capoeira e gastronomia

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O Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, recebe neste sábado, 31, o evento Mercado em Movimento, com programação gratuita de música, gastronomia, cultura e lazer para toda a família. As atividades começam às 9h e incluem apresentações de O Lobo do Arrocha e Samba Trator, arrastão cultural, capoeira, espaço infantil e circuito de empreendedores.

A iniciativa busca atrair moradores, trabalhadores do Centro, visitantes e turistas para redescobrir um dos espaços tradicionais da Baixa dos Sapateiros. O evento é realizado pela Arroz Comunicação & Cultura, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), e apresentação do Programa Empreenda Salvador.

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Confira a programação:

9h: recepção, ambientação musical e encerramento da formação da Maratona Empreendedora, com apresentações de negócios, pitches e premiação.

recepção, ambientação musical e encerramento da formação da Maratona Empreendedora, com apresentações de negócios, pitches e premiação. 12h: apresentação de O Lobo do Arrocha.

apresentação de O Lobo do Arrocha. 13h: apresentação cultural e atividade interativa da Associação de Capoeira Angola Relíquia de Espinho Remos, coordenada por Zé do Lenço.

apresentação cultural e atividade interativa da Associação de Capoeira Angola Relíquia de Espinho Remos, coordenada por Zé do Lenço. Após a capoeira: Arrastão do Junto e Misturado, com música e circulação pelo mercado.

Arrastão do Junto e Misturado, com música e circulação pelo mercado. Encerramento: show do Samba Trator.

Gastronomia e empreendedores

Além das atrações culturais, o evento contará com espaço infantil, opções gastronômicas e funcionamento dos bares, restaurantes e demais estabelecimentos do Mercado São Miguel. Cerca de 20 empreendedores participarão do evento com produtos e serviços.

“Queremos que as pessoas cheguem cedo, tragam as crianças, almocem no Mercado, conheçam os empreendedores e permaneçam para aproveitar toda a programação cultural. O Mercado em Movimento é um convite para viver o Mercado São Miguel de um jeito alegre, acolhedor e conectado à cultura e à economia da cidade”, destaca Camilla França, coordenadora do projeto e diretora da Arroz Comunicação & Cultura.

Serviço

O quê: Mercado em Movimento – Edição Mercado São Miguel

Quando: sábado, 31 de outubro de 2026, a partir das 9h

Onde: Mercado São Miguel, Baixa dos Sapateiros, Salvador

Entrada: gratuita