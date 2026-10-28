LAZER
Salvador recebe festival gratuito com música, capoeira e gastronomia
Evento reúne lazer para toda a família
O Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, recebe neste sábado, 31, o evento Mercado em Movimento, com programação gratuita de música, gastronomia, cultura e lazer para toda a família. As atividades começam às 9h e incluem apresentações de O Lobo do Arrocha e Samba Trator, arrastão cultural, capoeira, espaço infantil e circuito de empreendedores.
A iniciativa busca atrair moradores, trabalhadores do Centro, visitantes e turistas para redescobrir um dos espaços tradicionais da Baixa dos Sapateiros. O evento é realizado pela Arroz Comunicação & Cultura, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), e apresentação do Programa Empreenda Salvador.
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Confira a programação:
- 9h: recepção, ambientação musical e encerramento da formação da Maratona Empreendedora, com apresentações de negócios, pitches e premiação.
- 12h: apresentação de O Lobo do Arrocha.
- 13h: apresentação cultural e atividade interativa da Associação de Capoeira Angola Relíquia de Espinho Remos, coordenada por Zé do Lenço.
- Após a capoeira: Arrastão do Junto e Misturado, com música e circulação pelo mercado.
- Encerramento: show do Samba Trator.
Gastronomia e empreendedores
Além das atrações culturais, o evento contará com espaço infantil, opções gastronômicas e funcionamento dos bares, restaurantes e demais estabelecimentos do Mercado São Miguel. Cerca de 20 empreendedores participarão do evento com produtos e serviços.
“Queremos que as pessoas cheguem cedo, tragam as crianças, almocem no Mercado, conheçam os empreendedores e permaneçam para aproveitar toda a programação cultural. O Mercado em Movimento é um convite para viver o Mercado São Miguel de um jeito alegre, acolhedor e conectado à cultura e à economia da cidade”, destaca Camilla França, coordenadora do projeto e diretora da Arroz Comunicação & Cultura.
Serviço
O quê: Mercado em Movimento – Edição Mercado São Miguel
Quando: sábado, 31 de outubro de 2026, a partir das 9h
Onde: Mercado São Miguel, Baixa dos Sapateiros, Salvador
Entrada: gratuita