São João de Salvador é confirmado no Parque de Exposições e Pelourinho | A TARDE

O São João de Salvador 2024 está confirmado. Segundo informação dada pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) nesta quinta-feira, 25, os eventos acontecem mais uma vez no Parque de Exposições e no Pelourinho.

A festa está sendo organizada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). As atrações ainda não foram confirmadas.

A edição do ano passado, no Parque de Exposições e do Pelourinho, contou com sete dias de comemorações em Salvador. Xand Avião, Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Thiago Aquino foram algumas das atrações.

O Governo da Bahia publicou, na edição do Diário Oficial do último dia 17, editais para a seleção e contratação de grupos de samba junino, trios/quartetos nordestinos e quadrilhas juninas. O edital de bandas e artistas foi publicado no dia 16. Os habilitados participarão do São João da Bahia 2024 e demais festejos juninos que se realizarão em Salvador.

As inscrições ficarão abertas de 18 de abril até 7 de junho. A divulgação dos selecionados acontece no dia 14 de junho.