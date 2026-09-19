Bahia debate potencial da Economia do Mar para gerar novos negócios

Com mais de 1,1 mil quilômetros de litoral, a Bahia tem no mar uma importante frente para a geração de negócios e para o desenvolvimento sustentável. O potencial da chamada Economia do Mar foi tema da mais recente edição da Sexta da Construção, realizada nesta sexta-feira, 18, pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), na sede da entidade.



O encontro teve como tema “Economia do Mar: vetor para desenvolvimento do Estado” e reuniu a secretária Municipal do Mar, Duda Lomanto; o economista e administrador Eduardo Athayde; e José Raimundo Zacarias, mestre em Administração e especialista no setor náutico.



Durante o evento, Duda ressaltou a importância da criação de uma estrutura específica para organizar as ações relacionadas ao setor e ampliar a capacidade de atração de investimentos.



“Ter uma Secretaria do Mar significa dar governança e direção a uma agenda que é estratégica para Salvador. Ao reunir diferentes temas ligados à Economia do Mar, conseguimos criar mais segurança para quem quer investir, estimular negócios sustentáveis e formular políticas públicas mais eficazes. Nosso desafio é transformar o potencial do nosso litoral em desenvolvimento, inovação e oportunidades para a cidade", afirmou.





Debates abordaram oportunidades ligadas ao mar

A programação da Sexta da Construção foi dividida em diferentes painéis, com discussões voltadas às possibilidades de desenvolvimento econômico a partir dos recursos e atividades relacionados ao litoral.



Entre os temas abordados estiveram “Salvador e a Economia do Mar”, “Como Empreender com Sustentabilidade” e “Economia Náutica: oportunidades para novos empreendimentos”.



Os debates reuniram diferentes perspectivas sobre empreendedorismo, sustentabilidade e a criação de novos negócios relacionados à economia marítima.



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Evento também teve espaço para a arte

Além das discussões sobre Economia do Mar, o encontro contou com uma exposição de obras do engenheiro civil e artista Durval Olivieri.



O trabalho apresentado pelo artista reúne pinturas com diferentes temáticas, passando por naturezas-mortas, ipês, marinhas e composições abstratas.



A participação de Olivieri também estabeleceu uma conexão entre a engenharia e a produção artística, mostrando como profissionais da área podem desenvolver diferentes formas de expressão além da atuação técnica.

“Os engenheiros também produzem arte”, destaca Durval Olivieri, que encontra na pintura uma forma de expressão e de experimentação por meio das cores, formas e diferentes temas que fazem parte de sua produção artística.