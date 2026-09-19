Polícia Civil encontra estufa para cultivo de maconha na Bahia

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Uma estrutura montada para o cultivo de maconha foi encontrada dentro de uma residência no bairro Sapirara, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.



A descoberta ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil na sexta-feira, 18.

A estufa, de fabricação caseira, estava instalada em um pequeno cômodo no pavimento superior do imóvel.

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Segundo a polícia, o espaço contava com equipamentos utilizados para criar condições adequadas ao desenvolvimento das plantas, incluindo ventilador turbo de pedestal, iluminação em LED e equipamento para controle de temperatura.







O ambiente também tinha revestimento refletivo e uma estrutura com fios elétricos.

Polícia apreendeu maconha e outros materiais

Durante a operação, os agentes apreenderam uma balança, duas porções de maconha embaladas em sacos plásticos, papéis de seda utilizados para acondicionar a droga e um aparelho celular.





Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Todo o material localizado na residência foi encaminhado para perícia. A 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) segue investigando o caso para identificar e responsabilizar o proprietário do equipamento e do imóvel.