POLÍCIA
Polícia Civil encontra estufa para cultivo de maconha na Bahia
O pavimento era equipado com iluminação de LED
Uma estrutura montada para o cultivo de maconha foi encontrada dentro de uma residência no bairro Sapirara, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.
A descoberta ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Civil na sexta-feira, 18.
A estufa, de fabricação caseira, estava instalada em um pequeno cômodo no pavimento superior do imóvel.
Segundo a polícia, o espaço contava com equipamentos utilizados para criar condições adequadas ao desenvolvimento das plantas, incluindo ventilador turbo de pedestal, iluminação em LED e equipamento para controle de temperatura.
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O ambiente também tinha revestimento refletivo e uma estrutura com fios elétricos.
Polícia apreendeu maconha e outros materiais
Durante a operação, os agentes apreenderam uma balança, duas porções de maconha embaladas em sacos plásticos, papéis de seda utilizados para acondicionar a droga e um aparelho celular.
Todo o material localizado na residência foi encaminhado para perícia. A 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) segue investigando o caso para identificar e responsabilizar o proprietário do equipamento e do imóvel.