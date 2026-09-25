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ECONOMIA

Aneel confirma bandeira verde e alívio na conta de luz em outubro

Mudança ocorre após meses de bandeira amarela e será aplicada durante todo o mês de outubro

Luan Julião
Por
Bandeira verde indica condições favoráveis para geração e não acrescenta valor à conta de energia
Bandeira verde indica condições favoráveis para geração e não acrescenta valor à conta de energia - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A conta de energia elétrica não terá cobrança adicional relacionada às bandeiras tarifárias em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 25, que o mês terá bandeira verde, indicando condições favoráveis para a geração de energia.

A mudança ocorre após meses de bandeira amarela. Desde maio, os consumidores vinham pagando uma cobrança adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

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Segundo a Aneel, o cenário melhorou com o aumento das chuvas em parte das principais bacias hidrográficas do país. A transição entre os períodos seco e úmido contribuiu para elevar o volume de água nas regiões Sul e Sudeste e estabilizar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

Com a melhora das condições de geração, a necessidade de utilizar usinas termelétricas, que possuem custos mais elevados, pode ser reduzida. É justamente esse custo adicional que é repassado ao consumidor por meio das bandeiras tarifárias.

"Com o início da transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país, houve aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste, o que contribuiu para estabilizar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Dessa forma, será possível reduzir o despacho das fontes mais onerosas para a geração, como as usinas termelétricas, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", diz o comunicado da agência.

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Apesar da bandeira verde em outubro, a Aneel elevou na semana passada para 9,4% a projeção de alta nas tarifas de energia no país. A revisão considera o aumento da inflação, dos custos de energia e de componentes financeiros.

Entenda as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras da Aneel funciona como um indicador das condições de geração de energia. Quando o volume de chuvas é menor e as hidrelétricas produzem menos, aumenta a necessidade de acionamento das termelétricas, que têm custo mais elevado.

Nessas situações, podem ser aplicadas cobranças adicionais por meio das bandeiras amarela, vermelha patamar 1 ou vermelha patamar 2.

A bandeira verde não acrescenta nenhum valor à conta. Na amarela, a cobrança é de R$ 18,85 por MWh, equivalente a R$ 1,88 a cada 100 kWh. Já a vermelha patamar 1 acrescenta R$ 44,63 por MWh, ou R$ 4,46 a cada 100 kWh.

No nível mais elevado, a vermelha patamar 2, o custo adicional chega a R$ 78,77 por MWh, equivalente a R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

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