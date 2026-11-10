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ECONOMIA

Após falência, gigante dos móveis mantém produção e será leiloado por R$ 48 milhões

Indústria do Grupo Ditália mantém 101 funcionários e segue produzindo enquanto aguarda comprador

Iarla Queiroz
Por
Fábrica do Grupo Ditália será leiloada por R$ 48 milhões
Fábrica do Grupo Ditália será leiloada por R$ 48 milhões - Foto: Divulgação

A falência não interrompeu a produção de uma fábrica de móveis da Serra Gaúcha. Mesmo após ter a quebra decretada pela Justiça, a unidade do Grupo Ditália, em Monte Belo do Sul, segue funcionando e será colocada em leilão com lance inicial de R$ 48 milhões.

A disputa está marcada para terça-feira, 10, às 14h, em Caxias do Sul. Atualmente, a indústria mantém 101 funcionários e continua pagando os trabalhadores e fornecedores em dia, apesar de acumular aproximadamente R$ 85 milhões em dívidas.

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A venda foi organizada pela administração judicial como uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), modalidade que permite negociar a fábrica com a operação em andamento. A expectativa é encontrar um comprador interessado em assumir a estrutura produtiva.

Por que a fábrica foi levada a leilão?

A falência do Grupo Ditália foi determinada pela Justiça depois que os credores rejeitaram o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa.

Com a decisão, a administração judicial optou por colocar a unidade industrial à venda. O formato escolhido permite que o empreendimento seja negociado sem precisar interromper suas atividades.

O número atual de funcionários é menor do que o registrado durante a fase de expansão da companhia, quando a fábrica chegou a contar com 600 trabalhadores.

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Empresa começou em espaço de 70 metros quadrados

A trajetória da Ditália começou em 1990, em Bento Gonçalves, também na Serra Gaúcha. Na época, a empresa produzia estofados em um espaço de apenas 70 metros quadrados.

Com o crescimento das atividades, a produção foi transferida para Monte Belo do Sul, onde está localizada a fábrica que agora será leiloada.

Segundo o leiloeiro Norton Fernandes, o processo terá transmissão pela internet, permitindo que interessados acompanhem a disputa.

Enquanto aguarda a definição de um possível comprador, a indústria permanece em funcionamento, mantendo a produção e os pagamentos de funcionários e fornecedores.

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