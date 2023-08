Após queda na Selic, Caixa e BB reduzem juros do consignado do INSS

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram nesta quinta-feira, 3, a queda de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O anúncio acontece após o Banco Central reduzir em 0,5 ponto percentual, a taxa básica de juros.

O taxa de juros da CAIXA teve uma redução total de 2,3%, passando de 1,74% para a partir de 1,70% a.m. Segundo o banco, com a diminuição, em um contrato com valor líquido de R$ 10 mil, em 84 meses, o cliente passa a economizar um valor superior ao de uma prestação ao final do pagamento do contrato.

O Banco do Brasil, por sua vez, reduziu taxas nas linhas de crédito consignado do INSS de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês, na faixa mínima, e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo. O BB anunciou ainda que novas taxas estarão disponíveis, a partir de sexta-feira, 4.

“A queda da taxa de juros no país está apoiada em condições positivas, construídas ao longo de todo o primeiro semestre deste ano. Elas possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas - especialmente as MPE [micro e pequenas empresas] - o que nos permite vislumbrar perspectivas de ainda maior dinamismo da economia, com mais crescimento e geração de emprego”, disse a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, também celebra o cenário econômico positivo e facilitado para os clientes: “A medida contribui com a organização das finanças dos clientes, em conjunto com as atuais ações vigentes do banco de negociação de dívidas, e para o crescimento da economia do país”.