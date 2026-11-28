ECONOMIA
Black Friday: compras on-line movimentam R$ 5,45 bilhões no Brasil
Aumento no número de pedidos foi de 10,5%
A data mais aguarda do varejo, seja físico ou on-line, fez jus a expectativa. A Black Friday 2026 movimentou R$ 5,45 bilhões no e-commerce brasileiro na sexta-feira, 27. O valor representa um crescimento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado e mais de quatro vezes a média diária de faturamento do setor neste ano, estimada em R$ 1,2 bilhão.
Ao longo das 24 horas, foram registrados 10,49 milhões de pedidos, alta de 10,5% na comparação com o ano passado. Apesar do aumento nas compras, o tíquete médio caiu 5,5%, passando de R$ 549,83 para R$ 519,79.
Os dados são de um levantamento da Confi, por meio da plataforma de inteligência de mercado Neotrust.
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Confira principais segmentos de 2026
O maior crescimento percentual foi registrado no setor de Beleza e Perfumaria, com avanço de 21,2% e faturamento de R$ 293,2 milhões. O departamento também foi o que mais contribuiu positivamente para o resultado geral do comércio eletrônico na data.
Entre os segmentos com maior faturamento, Eletrodomésticos ficou na primeira posição, com R$ 794,1 milhões em vendas, alta de 6,1% em relação a 2025.
Na sequência aparecem Telefonia, com R$ 451,8 milhões (+4,7%), e Moda e Acessórios, que movimentou R$ 414,8 milhões (+2,4%).
Outros segmentos também registraram crescimento durante a Black Friday. Esporte e Lazer teve alta de 11,5%, Saúde avançou 10,4% e Ar e Ventilação cresceu 7,2%.
Por outro lado, algumas categorias registraram retração. Eletrônicos teve queda de 18,4%, enquanto Informática recuou 13,9% e Games apresentou redução de 1,2%.