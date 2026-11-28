Siga o A TARDE no Google

A data mais aguarda do varejo, seja físico ou on-line, fez jus a expectativa. A Black Friday 2026 movimentou R$ 5,45 bilhões no e-commerce brasileiro na sexta-feira, 27. O valor representa um crescimento de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado e mais de quatro vezes a média diária de faturamento do setor neste ano, estimada em R$ 1,2 bilhão.

Ao longo das 24 horas, foram registrados 10,49 milhões de pedidos, alta de 10,5% na comparação com o ano passado. Apesar do aumento nas compras, o tíquete médio caiu 5,5%, passando de R$ 549,83 para R$ 519,79.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dados são de um levantamento da Confi, por meio da plataforma de inteligência de mercado Neotrust.

Confira principais segmentos de 2026

O maior crescimento percentual foi registrado no setor de Beleza e Perfumaria, com avanço de 21,2% e faturamento de R$ 293,2 milhões. O departamento também foi o que mais contribuiu positivamente para o resultado geral do comércio eletrônico na data.

Entre os segmentos com maior faturamento, Eletrodomésticos ficou na primeira posição, com R$ 794,1 milhões em vendas, alta de 6,1% em relação a 2025.

Na sequência aparecem Telefonia, com R$ 451,8 milhões (+4,7%), e Moda e Acessórios, que movimentou R$ 414,8 milhões (+2,4%).

Outros segmentos também registraram crescimento durante a Black Friday. Esporte e Lazer teve alta de 11,5%, Saúde avançou 10,4% e Ar e Ventilação cresceu 7,2%.

Por outro lado, algumas categorias registraram retração. Eletrônicos teve queda de 18,4%, enquanto Informática recuou 13,9% e Games apresentou redução de 1,2%.