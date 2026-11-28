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A conta de luz tende a ficar mais barata em dezembro após a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciar que a bandeira tarifária para o próximo mês será verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia.

A bandeira tarifária permanece verde desde outubro, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a agência, com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas.

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Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário.

Implementado pela ANEEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo que os consumidores acompanhem, mês a mês, as condições de geração de energia no País.

“A ANEEL reforça que, mesmo com condições favoráveis de geração, é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico”, disse a agência em nota.