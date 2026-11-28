A pouco mais de um mês para o fim do ano, o planejamento econômico do país para 2027 pautou a semana dos brasileiros. Com a sanção de novas medidas de ajuste fiscal, regras regulatórias para conter o endividamento excessivo das famílias e a escolha de um novo ministro da Fazenda, a pergunta que fica é: como essas decisões podem afetar o dia a dia da população?

O cenário começou a ganhar novos contornos na terça-feira, 24, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei Complementar nº 239/2026. A medida prevê mudanças na gestão das despesas públicas e na arrecadação, com ampliação do corte de benefícios tributários, restrições ao uso de créditos fiscais por empresas e novas regras para bloqueio de gastos.

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O pacote tem potencial para gerar uma economia de até R$ 56 bilhões aos cofres públicos em 2027, segundo estimativas do governo federal. A proposta busca contribuir para o cumprimento das metas fiscais e o equilíbrio das contas públicas.

Mas quando o consumidor entra nessa equação? Em entrevista ao portal A TARDE, o economista e presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA), Edval Landulfo, avalia que os efeitos imediatos das medidas não devem ser sentidos diretamente pela população. No longo prazo, porém, mudanças podem chegar ao bolso, a depender do comportamento da inflação, dos juros e dos custos de produção.

Segundo o especialista, a manutenção de benefícios sociais e do salário mínimo fora das medidas de restrição ajuda a preservar a renda de parte da população. Ao mesmo tempo, a expectativa de maior estabilidade fiscal pode contribuir para um cenário de redução dos juros e estímulo aos investimentos privados.

“[A redução da taxa de juros] precisa acontecer para que o governo estimule o investimento do setor privado na economia”, pontuou Landulfo.

O que pode acontecer com os preços?

Entre os possíveis efeitos do ajuste fiscal estão mudanças nos custos de produção e, consequentemente, nos preços de produtos consumidos diariamente pelos brasileiros. Alimentos, combustíveis e medicamentos estão entre os setores que podem sentir os reflexos, embora os repasses não sejam automáticos.

No caso da cesta básica, os alimentos estão entre os itens contemplados pela alíquota zero de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), prevista na Reforma Tributária. Apesar da proteção tributária, o preço final pode sofrer influência de outros custos envolvidos na cadeia produtiva, como embalagens, logística e transporte.

Landulfo explica que empresas afetadas pela redução de benefícios fiscais podem enfrentar aumento de custos e, eventualmente, tentar repassá-los ao consumidor. No entanto, a concorrência do mercado também pode limitar essa possibilidade, fazendo com que parte das empresas absorva os impactos nas próprias margens de lucro.

Preço final pode sofrer influência de outros custos envolvidos na cadeia produtiva - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Combustível pode ficar mais caro na Bahia?

O setor de combustíveis também exige atenção, especialmente diante das oscilações do mercado internacional e da cotação do dólar. A nova legislação abriu espaço para subsídios ao diesel, com previsão de até R$ 10,5 bilhões, como forma de reduzir os impactos de possíveis aumentos e evitar repasses bruscos ao frete.

Um câmbio mais estável e a eventual valorização do real também podem contribuir para reduzir pressões sobre os preços dos combustíveis, que seguem referências internacionais.

Na Bahia, porém, o cenário tem uma particularidade. A Refinaria de Mataripe, operada pela Acelen, utiliza referências internacionais na formação dos preços. Com isso, eventuais turbulências no mercado externo podem repercutir nos valores praticados no estado.

Segundo o economista, o comportamento do câmbio e dos preços internacionais será determinante para avaliar se haverá pressão sobre os combustíveis nos próximos meses.

Medicamentos também podem sofrer impactos

Os medicamentos estão entre os setores que podem sentir efeitos indiretos das mudanças tributárias. Indústrias farmacêuticas e distribuidoras que utilizam regimes especiais ou créditos presumidos podem enfrentar aumento de custos com a redução dos benefícios fiscais.

Esse cenário pode pressionar os preços, mas não significa que haverá reajuste imediato nas prateleiras. O setor possui regras específicas para reajustes anuais, estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), e o comportamento do dólar também influencia os custos de importação de insumos farmacêuticos.

Por outro lado, a preservação de recursos para a saúde e programas como o Farmácia Popular contribui para manter mecanismos de acesso aos medicamentos.

Na avaliação de Landulfo, empresas também podem optar por absorver parte dos custos para evitar a perda de consumidores, especialmente em um cenário de desaceleração econômica.

Juros menores podem facilitar financiamentos

No médio prazo, o ajuste fiscal pode contribuir para a redução da inflação e abrir caminho para uma queda da taxa básica de juros, a Selic. Caso esse movimento se concretize, empréstimos e financiamentos poderão ficar mais baratos.

A expectativa é que a redução dos juros favoreça modalidades de crédito como consignados, financiamento de veículos e imóveis, além de estimular investimentos e a atividade econômica.

A mudança, contudo, depende de uma combinação de fatores, como:

o controle da inflação,

a confiança dos investidores,

a condução da política monetária pelo Banco Central.

Investimentos em infraestrutura podem ser afetados

O ajuste também prevê restrições ao crescimento das despesas públicas e mudanças na distribuição de recursos federais, o que pode afetar investimentos e repasses a estados e municípios.

Para cidades de pequeno e médio porte, as emendas parlamentares e os convênios federais representam uma importante fonte de recursos para obras e serviços, como pavimentação, compra de ambulâncias, reforma de unidades de saúde e melhorias em escolas.

Landulfo alerta que eventuais bloqueios orçamentários podem atrasar entregas que impactam diretamente a população. A redução de investimentos públicos também pode comprometer projetos de longo prazo em áreas como transporte, energia e saneamento.

“Quando o ajuste fiscal recai repetidamente sobre o investimento e não sobre despesas correntes rígidas, o país preserva pagamentos no curto prazo, mas acumula gargalos em transporte, energia e saneamento”, avaliou.

O economista ressalta, porém, que os possíveis impactos dependem da execução do orçamento e das decisões tomadas ao longo dos próximos anos, não sendo possível afirmar que os cortes resultarão necessariamente em prejuízos para os serviços públicos.