Black Friday e IA: como identificar e escapar de golpes digitais

63% disseram que não conseguem identificar um golpe feito com IA - Foto: Divulgação

A Black Friday já tem data para acontecer: dia 25 de novembro. Milhares de consumidores pretendem ir às compras online e aproveitar descontos e ofertas atrativas de eletrodomésticos, eletrônicos, livros, roupas e outros itens que são mais procurados nesta data.

Mas, paralelamente a esta data, também surgem golpes que não só “maquiam preços” originais, mas também enganam o consumidor com técnicas digitais com o uso da Inteligência Artificial (IA).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a pesquisa da Equifax BoaVista, empresa global de dados e tecnologia, golpistas têm utilizado novas tecnologias, como IA generativa e deepfakes de voz e vídeo, para explorar falhas em sistemas de autenticação e aplicar golpes personalizados.

Ferramenta ainda recente para consumidores, a IA pode ser uma arma poderosa para quem sabe lidar com tecnologia, mas perigosa para quem não sabe. De acordo com uma pesquisa do Reclame AQUI, dos mais de 3,3 mil consumidores entrevistados, 63% disseram que não conseguem identificar um golpe feito com IA. Isso revela uma grande fragilidade às vesperas de um dos maiores eventos do varejo mundial.

Confira algumas dicas para identificar e fugir de golpes com a IA:

Muito bom para ser verdade

Especialistas apontam que a IA quem aumentado o grau de convencimento de golpes antigos e que consumidores devem ficar atentos quando aquela proposta é “muito bom para ser verdade”.

Golpistas procuram usar ferramentas de IA para aumentar a credibilidade das mensagens enviadas às pessoas e garantir sua eficiência. São usados mais:

Deepfakes (vídeos manipulados).

Clonagem de voz.

Bots de voz com IA.

Cuidados com os dados

Criminosos têm se aproveitado de vazamentos de informações para usar dados reais de consumidores em tentativas de fraude. Isso permite a invasão de contas ativas ou inativas em lojas virtuais, dificultando a detecção automática de irregularidades. Idosos são mais vulneráveis em golpes na internet.

A coleta e análise inteligente de informações em cada transação são fundamentais para a eficácia das estratégias antifraude. Dados atualizados permitem distinguir usuários legítimos de fraudadores e aumentam as chances de bloqueio de acessos indevidos.

Camadas múltiplas de proteção para empresas

A utilização de apenas uma ferramenta antifraude já não é suficiente. A Equifax BoaVista recomenda à empresas o uso de soluções preditivas, biometria comportamental, autenticação multifator (MFA) e firewalls em várias camadas. Modelos de IA preditiva, tokenização, criptografia avançada e arquitetura Zero Trust (ZTA) também elevam a resiliência digital das empresas.

Segurança e credibilidade

A pesquisa do Reclame AQUI aponta que 66% pesquisam na plataforma antes de comprar. A reputação das marcas e a segurança contra golpes se destacam como fatores decisivos de compra, à frente de pontos tradicionais como frete e condições de pagamento.

Osconsumidores percebem pontos positivos em prevenção a fraudes adotadas por essas empresas. Soluções equilibradas fortalecem a confiança do consumidor e reduzem perdas financeiras.