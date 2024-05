Brasil volta ao ranking de 25 países mais atrativos para investimentos | A TARDE

O Brasil voltou a integrar o ranking dos 25 países mais atrativos para investimentos, após não aparecer na lista em 2023. Segundo o Índice de Confiança para Investimento Estrangeiro Direto, realizado anualmente pela consultoria Kearney, o país aparece na 19ª posição.

O levantamento leva em conta as perspectivas de investimentos de executivos de empresas com receitas anuais iguais ou acima de US$ 500 milhões para os próximos três anos. Os entrevistados possuem companhias sediadas em 30 países e abrangem todos os setores.

Pelo 12º ano consecutivo, os Estados Unidos lideram o ranking. Além do Brasil, também estão incluídos na lista como os únicos países emergentes do ranking, a China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Brasil, México, Polônia e Argentina.

Segundo o relatório, o aumento do otimismo dos investidores em relação ao Brasil, pode estar relacionado com o anúncio do ministro dos Transportes, Renan Filho, em setembro de 2023, de que o mercado espera atrair cerca de 180 bilhões de reais (US$ 36,6 bilhões) de investimentos privados em novos projetos ferroviários e rodoviários nos próximos três anos.